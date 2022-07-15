احداث درمانگاه تامین اجتماعی مطالبه جدی مردم سروستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعباس موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سروستان اظهار داشت: یکی از مطالبات بحق و چندین ساله مردم این شهرستان احداث درمانگاه تأمین اجتماعی سروستان است.

وی افزود: احداث درمانگاه تأمین اجتماعی سروستان چندین سال است که معطل مانده و این درحالی است که خدمات تأمین اجتماعی برای افراد تحت پوشش، در درمانگاه رایگان است.

امام جمعه سروستان با ذکر این نکته که زمین از سوی مردم اهدا شده و خیرین تأمین سلامت هم اعلام همکاری برای ساخت کرده اند، تاکید کرد: این موضوع پیگیری نماینده مجلس و فرماندار شهرستان را می‌طلبد که پیگیری کرده و از جناب شجاعت مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان، که از فرزندان شهرستان سروستان است، توقع بیشتری برای حل این مشکل چندساله شهرستان وجود دارد تا در دهه فجر امسال کلنگ این درمانگاه به زمین زده شود چراکه مطالبه عمومی مردم است.

وی با تقدیر از خدمات تأمین اجتماعی این شهرستان گفت: بالغ بر ٢٠ هزارنفر تحت پوشش این اداره در شهرستان هستند.

خطیب جمعه سروستان در ادامه بااشاره به جنگ تدارکی علیه ایران گفت: بزرگنمایی و فضاسازی رسانه‌ای در خارج از مرزها به گونه‌ای است که کشور موفقیتی نداشته است اما مشکلات کشورهای خود همچون شکست حزب محافظه کار در انگلیس، ناکارآمدی ائتلاف مکرون در انتخابات مجلس فرانسه، اعتصاب‌های سراسری حمل و نقل در اروپا، تورم فعلی فرانسه که رکورد را در این کشور شکست، کاهش وعده‌های غذایی، ایجاد وزارت فقر غذایی در انگلیس را فراموش کرده اند.

حجت الاسلام موسوی در به مسائل شهرستانی نیز گریزی زد و گفت: از بهزیستی توقع تلاش جهادی داریم تا به ساماندهی مددجویان ترتیب بیشتری داده شود.

وی با تقدیر از خدمات تأمین اجتماعی شهرستان گفت: بالغ بر ٢٠ هزارنفر تحت پوشش این اداره در شهرستان هستند.

امام جمعه سروستان همچنین با اشاره به عید غدیر و برنامه‌های این ایام در شهرستان گفت شب شعر غدیر، تجمع بانوان غدیری، جشن بانوان در محله عشایری، مراسم انس با قرآن، در بخش کوهنجان و مرکزی نیز جشن‌هایی در حال برگزاری است و حضور حضرت آیت الله حدائق در جشن شب غدیر شهرستان و اجتماع سادات شهرستان در روز غدیر از جمله برنامه‌های این ایام در شهرستان سروستان است.