یه گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مهدی‌پور در نشست هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌های خراسان رضوی اظهار کرد: مشهد از بنگاه رسانه‌ای برخوردار است و دو یا سه نقطه بیشتر در کشور نیستند که توانایی بنگاه داری در حوزه رسانه را داشته باشند، رسانه در مشهد یک رسانه کوچک محلی نیست بلکه فعالیت رسانه‌ای در این شهر آثار بین‌المللی و خارجی در پی دارد و بنگاه‌های بزرگ رسانه‌ای در این شهر می‌توانند در مقیاس بین‌المللی عمل کنند.

وی به جایگاه مشهد و سبقه ۱۰۰ ساله آن در روزنامه نگاری و مطبوعات اشاره و بیان کرد: خراسان محل تابش خورشید امامت و ولایت و پایگاه و مبدا نسل بزرگی از اساتید و فعالان حوزه رسانه در کشور است، جایگاه بین المللی مشهد به واسطه وجود مضجع شریف ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) و حضور پرشور زائران، به رسانه‌های آن جنبه فرا مرزی نیز داده است.

معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: موقعیت بین المللی مشهد باعث می‌شود که بروز هر اتفاقی در آن توجه جهانیان را به سوی خود جلب کند، محیط فرهنگی مشهد از باب حضور فردوسی و خاستگاه زبان فارسی و محیط معنوی آن از باب حضور حرم امام رضا (ع) موقعیت آن را در افکار عمومی بسیار برجسته کرده است لذا مدیریت افکار عمومی در مشهد توسط رسانه‌ها، مدیریت عواطف عمومی و بخش معنوی و فرهنگی جامعه نیز هست.

وی بیان کرد: بنیه بزرگ منطقه خراسان بویژه مشهد آن است که با عواطف عمومی سر و کار دارد و هر رخدادی در این منطقه از بازتاب گسترده جهانی برخوردار است، در هر تهدیدی، فرصتی نهفته است و بازنمایی رسانه‌ها از این رخدادها در مشهد بسیار اهمیت دارد، رخداد سلام فرمانده که عمده ایرانی‌ها نسبت به آن واکنش مثبتی داشتند، یک پدیده رسانه‌ای بود که در روزهای سختی در مشهد شکل گرفت و یک امر رسانه‌ای توانست رنگ درخشانی به آن دهد، در این شرایط اگر با کاهش مرجعیت رسانه‌ای یا کاهش مخاطب روبه رو شویم، باید در اقدامات خود بازنگری داشته باشیم.

مهدی پور فضای مجازی در مشهد را پیشرو دانست و افزود: تکلیف دیگر ما حمایت از رسانه‌های فرامرزی است، رسانه‌های مشهد می‌توانند به اعتبار این شهر و با اتکا به توانایی‌های خود در این مسیر حرکت کنند.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد یک شهر رسانه‌ای یا هاب رسانه‌ای در مشهد است که با بهره‌گیری از یک تجربه عملیاتی تقاطع‌های بزرگ در حوزه رسانه را در کنار هم قرار دهیم و هم‌افزایی رسانه‌ای در این شهر به‌وجود آوریم.