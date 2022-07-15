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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ترافیک سنگین در گیلاوند و محور قدیم جاجرود به سوی تهران

ترافیک سنگین در گیلاوند و محور قدیم جاجرود به سوی تهران

پردیس- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در گیلاوند و محور قدیم جاجرود به سوی کلانشهر تهران خبر داد.

ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت ترافیکی محورهای شرقی استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر در محور هراز تردد عادی و روان است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران تردد وسایل نقلیه در برخی از مقاطع محور فیروزکوه را پر حجم اما روان خواند و گفت: در محور فیروزکوه در محدوده شهرهای گیلاوند شاهد پس‌زدگی بار ترافیکی و کندی عبور و مرور هستیم.

وی ترافیک در محور قدیم جاجرود را سنگین توصیف کرد و گفت: در این محور شاهد پس زدگی بار ترافیکی در مسیر به سوی تهران هستیم، اما در محور امام رضا (ع)، حرم تا حرم و دیگر محورهای شرقی استان تهران تردد عادی و روان است.

کد مطلب 5539034

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