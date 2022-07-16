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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۴

براساس اعلام ناسا؛

ادامه همکاری آمریکا و روسیه در ایستگاه فضایی بین المللی

ادامه همکاری آمریکا و روسیه در ایستگاه فضایی بین المللی

آمریکا و روسیه اعلام کردند پروازهای مشترک به ایستگاه فضایی بین المللی را تجدید می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، سازمان فضایی آمریکا در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: ناسا برای اطمینان از ایمنی عملیات های ایستگاه فضایی بین المللی، حفاظت از جان فضانوردان و تضمین حضور مداوم آمریکا در فضا، ارسال فضانوردان با فضاپیماهای آمریکایی و روسی را از سر می گیرد.

همچنین ناسا اعلام کرد در ۲۱ سپتامبر یک موشک سایوز فرانک روبیو فضانورد آمریکایی را همراه ۲ فضانورد روس به ایستگاه فضایی بین المللی می رود. همچنین لورال اوهارا دیگر فضانورد آمریکایی در اوایل ۲۰۲۳ همراه موشک روسی به فضا می رود.

در کنار این موارد یک فضانورد روس در ماموریت جدید «کر و-۵» اسپیس ایکس شرکت می کند. طبق گزارش ها آنا کیکینا همراه فضانوردان دیگر در این عملیات به فضا می رود. «کر و-۵» در ماه سپتامبر از ایالت فلوریدا انجام می شود و یک فضانورد ژاپنی نیز در ماموریت حضور خواهد داشت.

علاوه بر آن ماموریت «کر و-۶» اسپیس ایکس نیز در اوایل ۲۰۲۳ میلادی انجام می شود.

راسکاموس، سازمان فضایی روسیه اعلام کرد توافق با ناسا به سود هر دو کشور است و به بهبود همکاری ها در فضا منجر می شود.

در بیانیه راسکاموس آمده است: طبق این توافقنامه در صورت وقوع شرایط اضطراری در نتیجه لغو یا تاخیر در انجام پرتاب های فضایی آمریکایی یا روسی، حداقل یک فضانورد راسکاموس و یک فضانورد ناسا به ترتیب برای سرویس دهی به بخش های روسیه و آمریکا حضور خواهند داشت.

طبق بیانیه ناسا ایستگاه فضایی بین المللی براساس همکاری مشترک روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا ساخته شده است.

همکاری ناسا و روسیه در حالی ادامه می یابد که سازمان فضایی اروپا هفته گذشته اعلام کرد روابط خود را با روسیه درباره ماموریت ارسال کاوشگر به مریخ قطع می کند.

کد مطلب 5539214
شیوا سعیدی

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