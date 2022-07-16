به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته فنی اداره کل استاندارد استان اردبیل اظهار کرد: اخذ گواهی ایمنی برای تجهیزات شهر بازی و زمین بازی ضروری است و تمامی تجهیزات فاقد گواهینامه پلمب خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه شهرداران باید جلوی فعالیت این تجهیزات فاقد استاندارد را بگیرند، تصریح کرد: استفاده از شهر بازیهای استاندارد حق تمامی شهروندان است و مردم باید در این زمینه آرامش خاطر و امنیت داشته باشند.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل به اقدامات اداره کل استاندارد در راستای رصد و پایش تجهیزات شهر بازی در اردبیل اشاره کرد و گفت: تمامی تجهیزات مستقر در شهر بازیهای استان در طول سال و بر اساس برنامه زمانبندی شده توسط شرکتهای بازرسی فنی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران مورد بازرسی فنی قرار میگیرند.
علایی از کنترل و بازرسی بیش از ۱۰۰ مورد از تجهیزات بازی در سه ماهه اول سالجاری خبر داد و افزود: این بازرسیها برای حفظ سلامت مردم و افزایش ضریب ایمنی توسط شرکتهای طرف قرارداد اداره کل استاندارد استان اردبیل انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این تعداد تجهیزات شهر بازی توسط شرکتهای بازرسی فنی تأیید صلاحیت شده این اداره کل مورد بازرسی قرار گرفته که نسبت به پیشبینی برنامه عملیاتی در سالجاری، ۵۳ درصد تحقق یافته است.
علایی با تاکید بر اجباری بودن اجرای استاندارد تجهیزات شهر بازی و زمینهای بازی در سطح شهر اضافه کرد: در راستای اجرای مصوبه شورای استاندارد استان در سالجاری، لزوم استانداردسازی تجهیزات شهر بازی فاقد مجوز بهرهبرداری توسط مالکان بسیار ضروری است و ما خواستار جلوگیری از فعالیت تجهیزات فاقد استاندارد توسط شهرداران هستیم.
وی مالکان این تجهیزات را به استانداردسازی شهر بازیها فراخواند و بیان کرد: لزوم توجه جدی شهرداران شهرستانهای استان به موضوع استانداردسازی تجهیزات مستقر در زمینهای بازی مهمترین مطالبه ما است.
علایی از پیگیریهای دادستان اردبیل در راستای استانداردسازی، بازرسی و نظارت بر تجهیزات شهر بازیها و زمینهای بازی فعال در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: علیرغم اعلام ضرورت اخذ گواهی ایمنی به شهرداریها، اکثر تجهیزات مستقر در زمینهای بازی استان فاقد مجوز بهرهبرداری هستند که انتظار میرود به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی و به منظور حفظ ایمنی و سلامت شهروندان، شهرداریهای استان از فعالیت زمینهای بازی فاقد مجوز بهرهبرداری جلوگیری کنند.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل تصریح کرد: بهرهبرداری غیرمجاز از تجهیزات زمین بازی فاقد گواهینامه ایمنی ممنوع است و تمامی عواقب آن بر عهده شهرداران است.
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