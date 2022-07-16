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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۴

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران خبر داد؛

خرید تضمینی ۹۳ هزار تن گندم در استان تهران

خرید تضمینی ۹۳ هزار تن گندم در استان تهران

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران مقدار خرید تضمینی گندم در این استان را بالغ بر ۹۳ هزار تن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، عباس ارشدی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران گفت: تاکنون ۹۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم توسط ۱۱ مرکز خرید از کشاورزان این استان خریداری شده است.

وی ارزش این مقدار گندم خریداری شده را بالغ بر ۱,۰۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون ۸۰ درصد از این مبلغ به حساب گندمکاران استان واریز شده است.

ارشدی با اشاره به پیگیرهای لازم در خصوص پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران گفت: به زودی تمامی مطالبات آنها پرداخت خواهد شد.

همچنین مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در ادامه از خرید تضمینی ۱۱۷۲ تن دانه‌ی روغنی کلزا در این استان خبر داد.

کد مطلب 5539544

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