خرید تضمینی ۹۳ هزار تن گندم در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، عباس ارشدی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران گفت: تاکنون ۹۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم توسط ۱۱ مرکز خرید از کشاورزان این استان خریداری شده است.

وی ارزش این مقدار گندم خریداری شده را بالغ بر ۱,۰۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون ۸۰ درصد از این مبلغ به حساب گندمکاران استان واریز شده است.

ارشدی با اشاره به پیگیرهای لازم در خصوص پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران گفت: به زودی تمامی مطالبات آنها پرداخت خواهد شد.

همچنین مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در ادامه از خرید تضمینی ۱۱۷۲ تن دانه‌ی روغنی کلزا در این استان خبر داد.