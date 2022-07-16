مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم/ تولید و بازرگانی کنار هم باشند

الله‌ویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ۱۰ سال قبل برای ادغام وزارتخانه‌ها اقدام شد برای آنکه در وهله نخست دولت کوچک سازی شود زیرا به هر میزان دولت کوچک‌تر باشد بر تصمیم گیرهای کلان کشور تمرکز بیشتری خواهد بود که این اتفاق، منافع بیشتری دارد.

وی با اشاره به مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، بیان کرد: ادغام وزارتخانه‌ها قطعاً با تصمیمات کارشناسانه‌ای همراه بود که چنین اقدامی انجام گرفت زیرا وجود دو وزارتخانه باعث عدم همسو بودن در مدیریت امور می‌شود. اما اگر تصمیم گیرنده امور صادراتی و امور تولیدی یک نفر باشد تجربه نشان داده که بسیار بهتر است زیرا همه مسائل مرتبط با تولید، واردات، صادرات، جلوگیری از خام فروشی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط دیگر، توسط یک نفر انجام می‌شود و هر وزارتخانه‌ای جداگانه و بدون اطلاع از وزارتخانه دیگر، عملی را انجام نمی‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ادغام وزارتخانه‌ها بازگشت به مشکلات یک دهه قبل است، گفت: در شرایطی قرار داریم که فاقد اقتصاد و تولیدات پویا هستیم که قابل رقابت با کشورهای جهان باشد و اگر چنین تفکیکی هم اتفاق افتد بازگشت به یک دهه قبل وعود مشکلات است و دوباره پس از ۱۰ سال و صرف وقت و هزینه‌های زیاد، به این نتیجه می‌رسیم که باید وزارتخانه‌ها ادغام شود.

دهقانی افزود: زمانی که دو وزارتخانه مستقل وجود داشته باشد هر کدام آمار و ارقامی را ارائه کرده و در مجلس هم دو کمیسیون نظارت می‌کند که این‌گونه تشتت آمار هم به وجود می‌آید. آمار و ارقام ۱۰ سال قبل هم که وزارتخانه‌ها تفکیک بود نشان می‌دهد تا چه میزان تشکیل وزارت بازرگانی کارکرد داشته است و چه دلایلی وجود داشته که دولت آن زمان، اقدام به ادغام آن‌ها کرده بود. اگر جدا بون وزارتخانه‌ها مشکلی نداشت چرا با همدیگر ادغام شد؟ چرا پس‌از آن هم که درخواست تفکیک می‌شد مخالفت انجام می‌گرفت؟

وی گفت: در اکثر کشورهای دنیا یک نفر تصمیم گیرنده امور تولید، صنعت و بازرگانی است و با مدیریت صحیحی همه این امور به طور هماهنگ پیش می‌رود. این‌که یک مدیر برای حوزه صنعت و معدن و فردی دیگر هم مسئولیت تجارت خارجی کشور را داشته باشد چندان کارشناسانه نیست و آسیب‌هایی را وارد می‌آورد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جدا سازی دو وزارتخانه صمت و بازرگانی باعث کمبودهایی ایجاد می‌شود، تاکید کرد: از طرفی تولیدکننده داخلی به بهانه صادرات، مواد اولیه موردنیازش را به دست نمی‌آورد و از سویی هم واردات کالایی انجام می‌گیرد که در داخل تولید می‌شود نیازی به وارداتش نیست و تولیدات داخلی بدون مشتری و بر روی دست تولیدکننده می‌ماند. بنابراین اولین ضربه این اقدام بر بخش تولید و اشتغال خواهد بود درصورتی‌که همواره بر حمایت از تولید داخل تأکید شده است اما اجرای این طرح به تولیدات داخل آسیب وارد می‌کند.

دهقانی گفت: باوجود یک وزیر هم مشکلاتی وجود دارد حال اگر چند نفر بر سر کار باشند ووزارتخانه‌ها هرکدام جداگانه اداره شوند اختلافاتی به وجود می‌آید که چالش آفرین خواهد بود. اما اینکه ادغام وزارتخانه‌ها در این سال‌ها نتایج مطلوبی را در بر نداشته به دلیل نوع مدیریت وزرای این وزارتخانه‌ای است که نقش قابل توجهی در کشور دارد. بنابراین دلیل نامساعد بودن شرایط، نه یکی بودن وزارتخانه‌ها بلکه ضعف مدیریتی آن است؛ با جدا سازی هم شرایط بهتر نخواهد شد.