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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۶

امروز؛

مصرف برق امروز از مرز ۶۵ هزار مگاوات عبور کرد

مصرف برق امروز از مرز ۶۵ هزار مگاوات عبور کرد

سخنگوی صنعت برق گفت: امروز و تا این لحظه مصرف برق در کشور مرز ۶۵ هزار مگاوات را پشت سر گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: امروز نسبت به شنبه گذشته مصرف برق ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بیشتر شده است.

وی ادامه داد: این هفته پیش‌بینی‌شده که دمای هوا بسیار گرم باشد به‌خصوص برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روزهای خیلی داغی خواهیم داشت که مصرف برق را بیشتر خواهد کرد و رکورد تازه‌ای داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق گفت: امروز احتمال دارد مصرف برق از ۶۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات هم بیشتر شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: مردم همراهی خوبی با صنعت برق داشتند به‌گونه‌ای که حدود ۳۸ درصد مشترکان خانگی در قبض خردادماه خود مشمول پاداش مدیریت مصرفی شدند.

وی افزود: این هفته که هفته گرمی است اگر مردم همچنان به همراهی خود با صنعت برق ادامه دهند برای تأمین برق پایدار مشکلی نخواهیم داشت.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: امروز نوار شمالی کشور هوا گرم‌تر از هفته گذشته شده است، به‌طوری‌که ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات مصرف بیشتر شده و مسافرت مردم به این مناطق هم عاملی در افزایش مصرف است که انتظار می‌رود مردم مدیریت مصرف لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5539616

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