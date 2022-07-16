مصرف برق امروز از مرز ۶۵ هزار مگاوات عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: امروز نسبت به شنبه گذشته مصرف برق ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بیشتر شده است.

وی ادامه داد: این هفته پیش‌بینی‌شده که دمای هوا بسیار گرم باشد به‌خصوص برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روزهای خیلی داغی خواهیم داشت که مصرف برق را بیشتر خواهد کرد و رکورد تازه‌ای داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق گفت: امروز احتمال دارد مصرف برق از ۶۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات هم بیشتر شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: مردم همراهی خوبی با صنعت برق داشتند به‌گونه‌ای که حدود ۳۸ درصد مشترکان خانگی در قبض خردادماه خود مشمول پاداش مدیریت مصرفی شدند.

وی افزود: این هفته که هفته گرمی است اگر مردم همچنان به همراهی خود با صنعت برق ادامه دهند برای تأمین برق پایدار مشکلی نخواهیم داشت.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: امروز نوار شمالی کشور هوا گرم‌تر از هفته گذشته شده است، به‌طوری‌که ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات مصرف بیشتر شده و مسافرت مردم به این مناطق هم عاملی در افزایش مصرف است که انتظار می‌رود مردم مدیریت مصرف لازم را داشته باشند.