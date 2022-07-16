۲۰ هزار مددجوی کمیته امداد فارس تحت پوشش برنامه های اوقات فراغت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موصلی، گفت: یکی از وظایف مهم کمیته امداد در ارتقای شاخصه‌های فرهنگی، غنی سازی اوقات فراغت مخاطبین تحت حمایت این نهاد است.

وی با بیان اینکه واحد فرهنگی کمیته امداد برای تابستان مددجویان تحت حمایت برنامه‌های متنوعی را در نظر گرفته است؛ افزود: این برنامه‌ها شامل مهارت آموزی در ابعاد فنی، فرهنگی و تربیتی، آموزش قرآن، مهارت‌های زندگی، ورزشی و … می‌باشد که تمامی گروه‌های سنی جامعه هدف می‌توانند به طور رایگان از این آموزش‌ها بهره مند شوند.

موصلی با بیان اینکه ۱۱ کانون دائم فرهنگی - تربیتی ولایت در سطح استان برای برگزاری کلاس‌های تابستانی فعالیت دارند؛ اضافه کرد: علاوه بر این مراکز، یک هزار و ۱۲۹ کانون فرهنگی-هنری مساجد، کانون پرورش فکری کودکان و آموزش و پرورش نیز با امداد در این زمینه همکاری دارند.

مدیرکل امداد فارس خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان تابستان امسال تعداد ۲۰ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فارس از این آموزش‌ها بهره مند شوند.

وی در پایان اشاره کرد که در ادامه و تکمیل آموزش‌ها و پر بارتر نمودن اوقات فراغت مددجویان، مقرر است تا پایان تابستان امسال تعداد ۴۴۰ نفر از دانش آموزان و دانشجویان در قالب اردوهای سراسری با اعتبارات دولتی و تعداد یک هزار نفر از سرپرستان خانوار تحت حمایت به شهر مقدس در قالب اردوهای شوق زیارت با کمک خیرین اعزام شوند.