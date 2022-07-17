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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۷:۱۳

رئیس جمعیت هلال احمر رامسر خبر داد؛

غرق شدن دو مسافر خارجی در دریای رامسر

غرق شدن دو مسافر خارجی در دریای رامسر

رامسر- رئیس جمعیت هلال احمر رامسر از غرق شدن دو تبعه کشور ترکیه در منطقه شنا ممنوعه میانحاله در دریای شهرستان خبر داد.

علی محمد فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه شامگاه شنبه پنج نفر از اعضای خانواده در محدوده شنا ممنوعه میانحاله اسیر موج‌های سهمگین می‌شوند که سه نفر توسط قایقرانان محلی نجات و دو نفر تبعه ترک که پدر و پسر بودند، غرق می‌شوند.

وی افزود: نیروهای اورژانس و جمعیت هلال احمر و نیروهای مردمی و بویژه قایقرانان محلی بسیار در این زمینه تلاش نمودند و موجب نجات جان سه تن شدند.

فاضلی بیان داشت: از گردشگران و شهروندان تقاضا می‌شود از شنا در خارج از طرح سالمسازی دریا اکیداً خودداری کنند.

وی در مورد گزارش فنی این حادثه گفت: یک خانواده پنج نفره در منطقه ممنوعه شنا بعد از پلیس راه میانحاله به علت آشنا نبودن به فنون شنا باوجود مواج و طوفانی بودن با تیوپ وارد دریا و مشغول شنا و با کمک بومیان منطقه از آب نجات داده می‌شوند که متأسفانه پدر خانواده لطفی سرجان ۴۸ ساله و اسفاق سرجان پسر ۱۲ ساله که اهل و ساکن کشور ترکیه بوده، غرق می‌شوند.

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کد مطلب 5540063

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    نظرات

    • عبدالرضا غیایی شاملو IR ۰۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ترکها بدلیل وجود دریاها و تنگه های متعدد در کشورشون اکثرأ شناگرهای ماهری میباشند، در ترکیه کم پیش میاد که کسی شنا یاد نداشته باشه، به هر صورت خدا رحمتشون کنه

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