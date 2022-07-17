غرق شدن دو مسافر خارجی در دریای رامسر

علی محمد فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه شامگاه شنبه پنج نفر از اعضای خانواده در محدوده شنا ممنوعه میانحاله اسیر موج‌های سهمگین می‌شوند که سه نفر توسط قایقرانان محلی نجات و دو نفر تبعه ترک که پدر و پسر بودند، غرق می‌شوند.

وی افزود: نیروهای اورژانس و جمعیت هلال احمر و نیروهای مردمی و بویژه قایقرانان محلی بسیار در این زمینه تلاش نمودند و موجب نجات جان سه تن شدند.

فاضلی بیان داشت: از گردشگران و شهروندان تقاضا می‌شود از شنا در خارج از طرح سالمسازی دریا اکیداً خودداری کنند.

وی در مورد گزارش فنی این حادثه گفت: یک خانواده پنج نفره در منطقه ممنوعه شنا بعد از پلیس راه میانحاله به علت آشنا نبودن به فنون شنا باوجود مواج و طوفانی بودن با تیوپ وارد دریا و مشغول شنا و با کمک بومیان منطقه از آب نجات داده می‌شوند که متأسفانه پدر خانواده لطفی سرجان ۴۸ ساله و اسفاق سرجان پسر ۱۲ ساله که اهل و ساکن کشور ترکیه بوده، غرق می‌شوند.

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