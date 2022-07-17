انگلیس فورا تبعه ایرانی را آزاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین المل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، ضمن انتقاد از مخالفت انگلیس با باز گردندان «ریچارد جان» تبعه ایرانی مسیحی که در انگلیس زندانی است، گفت: این تبعه ایرانی که بنا بر برخی ادعاهای وارده علیه وی حدود ۲۰ سال است در زندان به سر می‌برد، اما حتی یک روز نیز وی را به مرخصی نفرستاده اند و حتی برای معالجه بیماری، با اعزام او به بیمارستان تخصصی حفاظت شده نیز مخالفت شده است.

وی افزود: آقای جان به هیچ وجه از شرایط مطلوبی در زندان برخوردار نیست و از دریافت خدمات پزشکی و سلامت نیز محروم است. هرچند وزارت امور خارجه کشورمان تاکنون پیگیری‌هایی برای بهبود شرایط وی و بازگشت به ایران انجام داده، اما متأسفانه طرف انگلیسی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه تاکید کرد: آقای جان به منظور آزاد شدن از زندان و به امید دیپورت شدن و بازگشت به ایران حتی تابعیت انگلیسی را سالیان قبل از خود سلب نموده است، اما وزارت دادگستری انگلیس به بهانه اینکه آزادی وی می‌تواند برای جان اتباع انگلیسی خطرناک باشد، با این درخواست مخالفت کرد.

غریب‌آبادی با ابراز تعجب از چنین تصمیمی، گفت: معلوم نیست بعد از بازگرداندن وی به ایران، چگونه اتباع انگلیسی تهدید خواهند شد؟! اکنون این انگلیس است که جان این تبعه ایرانی را تهدید کرده است!

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره به وضعیت نامساعد آقای جان، رفتار غیرانسانی با وی در زندان و همچنین حسن نیت اخیر ایران در قضیه دو ایرانی محکوم دارای تابعیت مضاعف، از دولت انگلیس خواست به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و هرچه سریع‌تر این تبعه ایرانی را آزاد و به ایران بازگرداند.