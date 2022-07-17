سرپرست حجاج ایرانی خواستار بازنگری درفرآیند اعزام نیروها به حج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین نواب در نشست شورای برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در خصوص نیروها و عوامل اعزامی به حج امسال تصریح کرد: همه باید تلاش کنند تا با ایجاد تحول در برنامه‌ها و بکارگیری راهبردهای جدید از عوامل کاسته شود تا تعداد بیشتری از زائران به حج مشرف شوند.

در این نشست که به ریاست نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی درمکه مکرمه برگزار شد حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب افزود: با هدف افزایش تعداد زائران، کاهش عوامل و دست اندرکاران اعزامی به حج در اولویت قرار گیرد و کارگروهی متشکل از مسئولان سازمان و حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت این موضوع را دقیق بررسی و نظر کارشناسی خود را به این شورا ارائه دهد.

وی تاکید کرد: اگر بدلیل اعزام نیروی بیشتر، حتی یک نفر که در نوبت اعزام به حج قرار داد از انجام این فریضه محروم شود و از دنیا برود و یا با مبلغ بیشتری در سال‌های آتی مشرف شود ما مسئول هستیم.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان حج و زیارت با ارائه گزارشی از آغاز عزیمت حجاج به ایران و مدینه منوره بعد از ایام تشریق و افزایش تعداد پروازها برای بازگشت حجاج به کشور، اظهار داشت: سرعت بازگرداندن زائران ازطریق دو فرودگاه مدینه و جده به میهن اسلامی بیش از سرعت اعزام زائران به سرزمین وحی خواهد بود.

سید صادق حسینی گفت: شرایط در حوزه‌های مختلف عادی است و تعداد زائران در مدینه رو به افزایش و درمکه در حال کم شدن است.

در این نشست، اکبر رضایی رئیس ستاد مکه هم ضمن ارائه گزارش در خصوص نحوه انتقال مسافران و بار آنها به فرودگاه‌های مدینه و جده اظهار داشت: روند اعزام حجاج به مقصد مدینه النبی برای اقامت ۵ روزه در شهر پیامبر و فرودگاه جده برای خروج از عربستان بدون مشکل در حال انجام است و در حال حاضر تعداد حاجیان در جوار خانه کعبه حدود ۲۷۴۰۰ نفر می‌باشد.

این نشست، با گزارش حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری درباره برگزاری محافل انس و معرفت، کلاس‌های آموزشی زائران، برنامه‌های خادمان فرهنگی در کاروان‌ها و همایش‌های برگزارشده در حوزه‌های اهل تشیع و اهل تسنن ادامه یافت و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با توجه به حضور کاروان قرآنی نور، خواستار برگزاری محافل انس با قرآن در جمع حجاج ایرانی شد.

در ادامه این نشست، مسئولان بخش‌های مختلف در موضوع تعداد عوامل اعزامی به حج توسط سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری دیدگاه خود را بیان کردند و سرپرست حجاج ایرانی پس از استماع گزارش مدیر بازرسی بعثه و توضیحات رئیس ستاد مکه و مسئولان دیگر بخش‌ها تصریح کرد: حرکت کلی و اولویت در برنامه ریزی ها باید بر محور کاهش نیروهای اعزامی متمرکز شود.

وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنند تا با ایجاد تحول در برنامه‌ها و بکارگیری راهبردهای جدید از عوامل کاسته شود تا تعداد بیشتری از زائران به حج مشرف شوند.

در این نشست، سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هم با اشاره به تعداد زائران چند کشور عربی و آفریقایی و کادر پزشکی همراه آنها، در خصوص فعالیت‌های این مرکز در حج امسال و نحوه تجهیز محل جدید بیمارستان مکه گزارش داد.

در ادامه رئیس سازمان حج و زیارت هم خواستار تعامل و تلاش کلیه بخش‌ها با هدف کاهش نیروهای اعزامی و افزایش سرانه زائر شد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم تاکید کرد: برای تحقق این هدف کارسنجی ضروری است و کارگروه بازنگری در نیروی انسانی مورد نیاز حج این موضوع را به دقت و با جدیت بررسی کند.

وی همچنین از مسئول دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان خواست خدماتی را که در افزایش هزینه‌های سفر مؤثر بوده و زائران کشورمان از آن استفاده نکرده اند به شرکت مطوفی ایران منعکس و به صورت جدی پیگیری نماید.