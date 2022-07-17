به گزارش خبرنگار مهر، خلیل بهروزی فر در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانههای حیاتی کشور محسوب میشود، اما مدت مدیدی است که با سرپرست اداره میشود.
وی بیان کرد: چرا نسبت به این امر مهم تصمیم جدی گرفته نمیشود؟ با وجود اینکه این وزارتخانه با دو سوم از جمعیت کشور سروکار دارد، اما امروز تحرکی در این وزارتخانه مشاهده نمیشود.
نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار میرود که هر چه سریعتر رئیس جمهور فردی که توانایی اداره این وزارتخانه را دارد، به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند.
وی اظهار داشت: چرا دولت در خصوص مصوبه شورای عالی کار و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازنشستگان اقدامی نمیکند؟
بهروزی فر در تذکری خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: راههای روستایی وضعیت بسیار نامناسب و ناایمنی دارند همچنین فرسودگی آسفالت بین راهی روستاها در وضعیت اسفباری است و خسارتهای بسیاری را از حیث جانی و مالی به مردم وارد میکند.
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