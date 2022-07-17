به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه ۲۶ تیرماه) در جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک عید غدیر، گفت: حرکت دین اسلام و استمرار حکومت نبوی در قالب امامت بود و غدیر نشانه و مظهر دخالت مردم در امور حکومت و عید غدیر متعلق به همه مسلمانان است و نشان حاکمیت حقیقت، فضیلت و عدالت است. دشمنان اسلام به دلیل ترس از پیام غدیر در ایجاد امید در دل مظلومان و رسیدن به ظهور سعی دارند با ایجاد اختلاف، پاشیدن بذر نفاق و کینه و سست کردن جوانان از حرکت انقلابی و جهادی آنان بکاهند، غافل از آنکه ملت امام حسین در مسیر نورانی شهیدان هر روزشان عاشورا است، الگوی مقاومتشان مکتب سردار دل‌ها حاج قاسم در عصر حاضر است و فرزندانشان شعور را در قالب سرود سلام فرمانده در انتظار فرج معنا می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران امروز مقتدرتر و قوی‌تر از هر زمانی است، تأکید کرد: بعضی ضعف‌ها درون دولت‌های پس از انقلاب و درون حاکمیت ناشی از دور شدن از این مسیر نورانی و پر امید است و برخی شیطنت‌های داخلی و خارجی، گاهی به انتصاب افرادی ضعیف منجر شده که در اخذ تصمیمات، فرصت‌سوز هستند و توان مقابله با مشکلات را ندارند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس، بیان کرد: گرچه قانون خوب نوشته می‌شود، ولی بعضی مدیران ضعیف، در تنظیم آئین‌نامه‌ها و تأخیر در اجرای قانون آن را با تلخی به خورد جامعه هدف می‌دهند.

وحیدی با تأکید بر اینکه باید پیام امید از اردوگاه دولت به ملت برسد، خطاب به رئیس‌جمهور و هیئت دولت عنوان کرد: دغدغه پیام‌های مجلس، در تذکرات و سوالات و کارت زردها، مخالفت با اشخاص نیست، ضعف عملکردهای تیمی در درون سیستم است. مجلس جهت حرکت دولت را درست می‌داند، ولی کندی حرکت و کم‌دقتی آن، قابل قبول نیست.

وی اظهار کرد: مدیران نالایق یا متأثر از نفوذ در لایه‌های مختلف به جای موفقیت و نجات اقتصاد، آن را به کما می‌برند و ملتی را نگران و سر در گم می‌کنند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خطاب به رئیس‌جمهور بیان کرد: در زمان فعلی وجود تیمی مدّبر کنار شما که منجر به تصمیم قاطع و درست شود، ضرورتی انکار ناپذیر است. مجریان نمی‌توانند خودشان مشاوری خوب و اتاق فکری قوی باشند. مجری درگیر کار اجرایی است و همه‌چیز را خوب نمی‌بیند و نمی‌تواند مسائل را رصد کند.

وحیدی با اشاره به اینکه اکنون وقت تصمیم‌های به موقع در اجرای قوانین است، تصریح کرد: آیا از آئین‌نامه ابلاغی رتبه‌بندی معلمان که چه بلایی سر قانون آورد، اطلاع دارید؟ از کیفی‌سازی خودروی داخلی در رقابت با بازار جهانی چه خبر؟ حمایت سیستم‌های پولی و مالی و بانکی از تولید، در کدام نقطه قرار دارد؟ چرا تولید مسکن روستایی در کشور را تعطیل کرده‌اند؟ چرا هزاران خودور سنگین وارداتی که می‌تواند موتور حرکت تولید و جابجایی کالای مورد نیاز مردم و کاهش هزینه‌ها باشد، و اکثراً متعلق به قشر مظلوم راننده است را بلا تکلیف گذاشته‌اند؟ چرا سالم‌سازی ناوگان عمومی اتوبوس و تاکسی تعطیل شده است؟

وی اضافه کرد: چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاه‌ها که فاقد امنیت شغلی با پرداخت‌های نابرابر است، به جایی نرسیده است؟ چرا حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی در موضوع همسان‌سازی در شرایط تورمی شدید به فراموشی سپرده شد؟

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اضافه کرد: حال که در هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی هستیم، وقت حمایت درست از جامعه معلولین و سالمندان کشور و توجه به توانمندی آنها نرسیده است؟

وحیدی با طرح این پیشنهاد افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت با چه منطقی همراه بود، گفت: گرانی‌های کمرشکن و افزایش اجاره بهای مسکن برای کدام دسته از مدیران قابل درک است؟ آیا وقت آن نرسیده است که از کشاورز و دامدار تولیدکننده با نظام قرارداد تضمینی خرید حمایت شود و دست دلال‌ها کوتاه شود.

وی تأکید کرد: این دست امور ربطی به روابط خارجی و دشمنی دشمنان ندارد، به تصمیم قاطع و به موقع نیاز دارد. مگر آنکه شبکه‌هایی از مدیران غیر تحول‌گرا آدرس غلط بدهند یا قصد پوشش ضعف‌های قبلی خود را در عدم موفقیت دولت قوی و مردمی داشته باشند. مطمئن باشید با نام و مشخصات می‌توان اسم برد که برخی از این افراد معلوم‌الحال از موفقیت این دولت نگران هستند و همچنان مدیر هستند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: چرا برخی از انتقاد ناراحت و نگران می‌شوند و پرخاش می‌کنند؟ مگر هر کسی در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها نشست، عقل کل است که هر نقدی را بر نمی‌تابد؟ برخی اعتراضات و مطالبات ناشی از بی عدالتی‌ها، عدم رفتار عقلانی و تصمیمات پنهان و غیرشفاف در همه بخش‌های کشور و عدم توانایی در اقناع عمومی توسط مدیران تصمیم‌ساز است. همواره درستی یک تصمیم و یک اقدام به همراهی مردم توأم با اقناع آنها بستگی دارد.

وحیدی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: ما باور داریم که کشور آینده‌ای روشن دارد و بن‌بست در کشور وجود ندارد و مسئولین کشور کاربلد هستند و البته اگر مدیریتی هم ضعیف است باید به سرعت آن را ترمیم کرد و به اهلش سپرد.