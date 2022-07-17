به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد ملی محرم امسال با هدف هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با حضور مسؤولان تبلیغی کشور در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: در دولت گذشته یکی از مسئولان اعلام کرد چرا سه شب باید احیا بگیریم باید مراقبت کرد که مردم زنده بمانند و همچنین گفته شد چرا مجلس باید برای فلان ساعت ادامه داشته باشد؟؛ در حالی که مردم متدین که اهل مراعات و رعایت قوانین بودند نشان دادند که می‌توانند دعای جوشن کبیر حداقل را در یک ساعت برگزار کنند.

حریزاوی ادامه داد: حتی برخی در این ایام به دنبال آن بودند که سبک تعظیم شعائر را هم تغییر دهند، آیا حال کسی که پای تلویزیون قرآن به سر می‌گیرد با فردی که در هیأت و مجلس حضور پیدا می‌کند یکسان است؟ سال‌های گذشته محرم آبرومندی را برگزار کردیم که علامتی برای عقلانیت دینی و انقلابی شد.

وی مهمترین هدف تأسیس ستاد ملی محرم را هم‌افزایی گروه‌ها و نهادهای اجرایی بیان کرد و گفت: امسال تصمیم گرفته شد تا این ستاد برقرار شود و امروز در آستانه عید غدیر خم اولین نشست عمومی آن را برگزار می‌کنیم.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی به بحران اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد: ناامیدی یکی از مشکلات مردم امروز است ما معتقد به نشاط معنوی بعد از روضه هستیم. اگر به این رویکرد محور جهاد تبیین هم گره بخورد، برای انقلاب اثربخش خواهد بود. مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با مداحان فرمودند که هیأت محل جهاد تبیین است چرا که واعظان، مداحان و… نقش هدایتگری دارند تا مردم بتوانند برای تبیین قیام کنند. امسال بنای ما این است که در کنار اعلام یک شعار واحد برای هیأت‌ها در محرم، این رویکرد را هم داشته باشیم که هر هیأت شعار مختص به خود هم داشته باشد.

محرم بزرگترین حماسه خودجوش مردمی

در ادامه حجت‌الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی محرم را بزرگترین حماسه کشور دانست و گفت: این حماسه به صورت خودجوش و مردمی مدیریت می‌شود و نهادها و دستگاه‌های مختلف تنها باید این مسیر را برای مردم تسهیل کنند. با توجه به نشست‌هایی که ماه‌های گذشته برگزار شد تصمیم گرفته شد هیأت‌ها در محرم روی بحث امیدآفرینی کار جدی انجام دهند. امیدآفرینی در امتداد جهاد تبیین است. هیأت‌ها، مداحان و منبری‌ها باید امیدآفرینی را تقویت کنند.

وی با اشاره به اینکه توجه ویژه به جوانان و نوجوانان به عنوان مخاطبان خاص هیأت‌ها امسال مدنظر است، گفت: این که هیأت را منحصر به یک جلسه صرف بدانیم اشتباه است و هیأت‌ها بهترین ظرفیت برای حل مسائل مردم است.

در ادامه حجت‌الاسلام جنتی مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه مجموعه ده‌گانه برای امیدآفرینی طراحی شده است تا در اختیار مبلغان قرار گیرد، افزود: یکی از مشکلاتی که مبلغان برای حضور در استان‌ها داشتند این بود که نمی‌دانستند کدام هیأت‌ها یا مساجد نیازمند مبلغ هستند.

وی افزود: امسال سامانه شمع راه‌اندازی شده است که هیأت‌ها در آن می‌توانند مبلغ مدنظر خود را دعوت کنند. از سال گذشته تاکنون ۶۰ هزار مبلغ و مبلغه در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۲۰ هزار گزارش تبلیغ نیز ثبت شده است.