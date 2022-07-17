موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات دو هزار و دویست و هفتاد و دو تن (۲۲۷۲) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پروندههای عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شدهاند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیتالله خامنهای قرار گرفت.
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