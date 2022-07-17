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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۷

به‌مناسبت اعیاد قربان و غدیر خم صورت گرفت؛

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات دو هزار و دویست و هفتاد و دو تن (۲۲۷۲) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات دو هزار و دویست و هفتاد و دو تن (۲۲۷۲) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

کد مطلب 5540666

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