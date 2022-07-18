۱۲۸ قاضی دادگستری چهارمحال و بختیاری همزمان با غدیر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا بهرامی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از قضات چهارمحال و بختیاری با اشاره اهمیت کار قضا، اظهار کرد: همکاران قضائی برای خدمتگذاری به آحاد جامعه زحمات و تلاش‌های جان فرسایی را متحمل می‌شوند و بخش عمده‌ای از نظم و امنیت اجتماعی مرهون تلاش‌های این عزیزان است.

وی افزود: قضات محترم در عرصه خدمتگذاری برای احقاق حق و اجرای عدالت مجدانه تلاش می‌کنند که این امر خود جای تقدیر و سپاسگذاری دارد.

رئیس دادگستری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه قضات دادگستری استان به لحاظ پاکدستی و حسن انجام وظایف در زمره بهترین قضات قرار دارند، تصریح کرد: هرچند همه همکاران قضائی ما از ویژگی‌های والای اخلاقی و علمی برخوردار هستند اما برای انتخاب قضات نمونه شاخص‌هایی تعیین گردیده که ممکن است موجب شود برخی همکاران نسبت به سایرین در درجات بالاتری قرار گیرند.

بهرامی مطرح کرد: آنچه که مسلم است تلاش و اهتمامی می‌باشد که قضات ما برای اجرای صحیح و دقیق عدالت و احقاق حقوق شهروندان انجام می‌دهند.

وی عنوان کرد: ۱۲۸ قاضی نمونه دادگستری چهارمحال و بختیاری همزمان با عید غدیر خم تجلیل شدند.

عدالت یکی از مقتضیات نظام‌های اجتماعی به شمار می‌آید

مدیر حوزه علمیه امامیه شهرکرد در ادامه این برنامه با اشاره به زوایای برقراری عدالت در جامعه، اعلام کرد: عدالت یکی از مقتضیات نظام‌های اجتماعی به شمار می‌آید که اجرای آن نیازمند تخصص و خلاقیت است.

حجت الاسلام ابوالقاسم فاطمی گفت: هر انسانی که متولی اجرای عدالت است باید آن را به صورت کامل و درست اجرا کند چرا که در غیر این صورت به خود و دیگران ستم کرده است.

وی افزود: امروز عدالت مفهومی وسیع دارد و حوزه‌های کاربردی ویژه ای را شامل می‌شود و همین امر نیز می‌طلبد مدیریت و اصول اخلاقی خاصی در هر حوزه تدوین گردد.

مدیر حوزه علمیه امامیه شهرکرد در ادامه با اشاره به فرمایشات حضرت امام علی (ع) پیرامون موضوع عدالت، عنوان کرد: حضرت علی (ع) عدالت را راه رستگاری و کرامت و یکی از بالاترین موهبت‌های الهی معرفی می‌کند؛ از منظر ایشان جوهر و هسته اصلی ایمان عدالت است و تمام نیکویی‌ها و امور خیر از آن سرچشمه می‌گیرند.

حجت الاسلام فاطمی ادامه داد: در سیره امیرمومنان ملاک حکمرانی و نظم اجتماعی عدالت است و هیچ چیز به اندازه عدالت نمی‌تواند مردم را اصلاح کند و جامعه بشری را به سمت سعادت و خوشبختی رهنمون سازد.