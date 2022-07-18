عید غدیر فرصتی برای یکپارچگی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الفرات نیوز، در پیام سید عمار حکیم به مناسبت عید غدیر آمده است: انتخاب امام علی (ع) بهعنوان جانشین، وزیر و وصی رسول خدا (ص) به دلیل صفات و ویژگیهایی است که آن امام همام از آن برخوردار بود.
وی افزود: سیره پاک و مطهر، نگاه جامع به حکمرانی و صفات و ویژگیهایی که امام علی (ع) آراسته به آن بود، سبب شد که شایستگی رهبری امت و هدایت آنها را داشته باشد.
در بخش دیگری از پیام سید عمار حکیم به مناسبت غدیر آمده است: عادل بودن و تلاش برای تحکیم رابطه حاکمیت با مردم بر اساس بینش اسلامی و انسانی از دیگر ویژگیهای شخصیت امام علی (ع) بود و در حقیقت ایشان مصداق واقعی اکمال دین و اتمام نعمت است.
رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق گفت: از درگاه خداوند متعال میخواهیم که این عید را برای مردم عراق مایه خیر و برکت قرار دهد، زیرا آنها مشتاقانه منتظر تشکیل دولت خدمتگزاری هستند که نیازهای آنها را برآورده کند و زندگی آزاد و با عزت را برای آنها فراهم کند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این مناسبت که دلهای مسلمانان را به هم پیوند داده است، فرصتی برای متحدکردن مواضع نیروهای ملی عراق در جهت تحقق خواستههای مردم ما در حوزه خدمات، توسعه و رشد اقتصادی باشد.
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