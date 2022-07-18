برگزاری باشکوه مراسم «عید غدیر» در کشورهای منطقه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: همانند جای جای ایران اسلامی، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به ویژه محبان مولی الموحدین امام علی (ع) در کشورها و شهرهای مختلف جهان، روز عیدِ کامل شدن دین و اتمام نعمت خداوند را با برپایی مراسم جشن‌های باشکوه جشن گرفتند.

یمن که با وجود هفت سال جنگ ائتلاف متجاوز سعودی علیه این کشور همچنان به خاطر برگزاری جشن‌های میلیونی و سراسری در مناسبت‌های دینی و مذهبی در کانون اصلی توجهات جهان اسلام و عرب قرار دارد، عید غدیر امسال را نیز با شکوه هر چه تمام تر و با حضور آحاد مردم این کشور در استان‌های مختلف برگزار کرد.

«عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصار الله یمن روز گذشته در سخنرانی برای اجتماع عظیم مردم صنعا، تأکید کرد که بزرگداشت عید ولایت، اهمیت بسیاری دارد و در واقع شکرگزاری به درگاه خداوند است؛ زیرا دین و نعمت را در این عید بر مردم کامل کرده است.

الحوثی با بیان اینکه اصل ولایت، مانع از نفوذ دشمنان و منافقان در میان امت اسلامی می‌شود، تصریح کرد: امت اسلام، نیازمند اصل ولایت است تا با خطرات انحراف مقابله کند.

عراقی‌ها نیز همزمان با عید غدیر خم، خودشان را برای احیای این روز بزرگ آماده کرده‌اند. سران قبایل عراق امیدوارند عید بزرگ غدیر خم به نماد وحدت شیعه و سنی و دیگر مسلمانان عراق و جهان تبدیل شود.

حرم‌های مطهر عراق به منظور برگزاری جشن عید غدیر آماده و با پارچه‌های مزین به نام و القاب امیرالمؤمنین (ع) و گل‌های طبیعی تزئین شدند.

حرم امام علی (ع) در نجف اشرف تزئین و گل‌آرایی شد و یک هزار شاخه گل جدید برای تزئین ضریح حرم امام علی (ع) در حال آماده‌سازی است تا امروز بالای ضریح حرم مولا و شبستان‌های این مکان مقدس نصب شود.

در کربلا نیز به مناسبت عید غدیر، حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) علاوه بر نصب پارچه‌های مزین به نام امام اول شیعیان، با گل‌های طبیعی تزئین شد. در کاظمین و سامراء هم حرم های امامین کاظمین و عسکریین (علیهم السلام) به مناسبت عید بزرگ ولایت آذین بندی و گل آرایی شد.

این در حالی است که بنا به گزارش منابع محلی، استانداران و استانداری‌های نجف اشرف، کربلای معلی، بصره، ذی قار، دیوانیه، میسان، واسط، دیاله، بابل و مثنی تعطیلی رسمی ادارات دولتی این استان‌های واقع در جنوب و مرکز عراق در روز عید غدیر خم را اعلام کردند.

گردان‌های حزب الله عراق با صدور بیانیه‌ای فرا رسیدن عید غدیر خم و آغاز ولایت امیر المؤمنین علی (ع) را به مؤمنان جهان و عراق تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است: با امام علی (ع) عهد می‌بندیم که بر خط مقاومت ثابت قدم و استوار باشیم و علیه برنامه ریزی ها و توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و سرسپردگان و بردگان عرب آنها بایستیم.

گردان‌های حزب الله تأکید کرد: اهمیت مرحله کنونی مستلزم انسجام و همبستگی برای دور کردن عراق از بحران‌ها است. حال آنکه آمریکا و صهیونیست‌ها خواهان کشاندن عراق به باتلاق ذلت و سرسپردگی و عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی هستند.

در پایان این بیانیه ذکر شد: ما بر ضرورت آگاهی داشتن مؤمنان از اهمیت و خطرات مرحله کنونی که اسلام عزیز و محور مقاومت سرفراز با آن مواجه است، تأکید می‌کنیم.

عمار حکیم هبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی به مناسبت عید سعید غدیر اعلام کرد: این عید فرخنده فرصتی برای یکپارچگی مواضع نیروهای ملی عراق درجهت تحقق خواسته‌های مردم در حوزه خدمات، توسعه و اقتصاد است.

در پیام سید عمار حکیم به مناسبت عید غدیر آمده است: انتخاب امام علی (ع) به‌عنوان جانشین، وزیر و وصی رسول خدا (ص) به دلیل صفات و ویژگی‌هایی است که آن امام همام از آن برخوردار بود. وی افزود: سیره پاک و مطهر، نگاه جامع به حکمرانی و صفات و ویژگی‌هایی که امام علی (ع) آراسته به آن بود، سبب شد که شایستگی رهبری امت و هدایت آن‌ها را داشته باشد. در بخش دیگری از پیام سید عمار حکیم به مناسبت غدیر آمده است: عادل بودن و تلاش برای تحکیم رابطه حاکمیت با مردم بر اساس بینش اسلامی و انسانی از دیگر ویژگی‌های شخصیت امام علی (ع) بود و در حقیقت ایشان مصداق واقعی اکمال دین و اتمام نعمت است. رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق گفت: از درگاه خداوند متعال می‌خواهیم که این عید را برای مردم عراق مایه خیر و برکت قرار دهد، زیرا آن‌ها مشتاقانه منتظر تشکیل دولت خدمتگزاری هستند که نیازهای آنها را برآورده کند و زندگی آزاد و با عزت را برای آن‌ها فراهم کند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این مناسبت که دل‌های مسلمانان را به هم پیوند داده است، فرصتی برای متحدکردن مواضع نیروهای ملی عراق در جهت تحقق خواسته‌های مردم ما در حوزه خدمات، توسعه و رشد اقتصادی باشد.

مردم ترکیه نیز در دو شهر هاتای و دیاربکر با برگزاری مراسم هایی عید غدیر خم را جشن گرفتند.

در این روز مردم ترکیه با طبخ غذای نذری، آن را در بین اهالی شهر توزیع کردند.

در پاکستان نیز اجتماع بزرگ غدیری‌ها در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب با حضور شخصیت‌های ایرانی و چهره‌های سیاسی و مذهبی پاکستان برگزار شد و نکته جالب توجه اینکه «ابوذر روحی» خواننده سرود محبوب سلام فرمانده نیز در این همایش حضور داشت.

شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن فریادهای لبیک یا رسول الله (ص)، لبیک یا علی (ع) و لبیک یا حسین (ع) وحدت و یکدلی میان یکدیگر به عنوان برادران و خواهران ایمانی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و مقابله با توطئه تفرقه را ابراز داشتند.