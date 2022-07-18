به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، همزمان با بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۱ و ششمین روز عملیات بازگشت حجاج به کشور، پرواز برگشت زائران بیت الله الحرام با ۱۳ پرواز از فرودگاههای مدینه و جده به چهار فرودگاه بینالمللی حضرت امام خمینی (ره)، مشهد، اهواز و اصفهان برقرار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلام شده عملیات بازگشت حجاج در روز سه شنبه از دو شهر مدینه و جده با پنج پرواز به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام میشود و اولین گروه از زائران از مدینه منوره با پرواز شماره ۱۶۲۷ شامل کاروانهای ۱۵۰۱۸-۱۵۰۱۶ در ساعت ۱۱و ۳۵ دقیقه به فرودگاه حضرت امام (ره) وارد میشود. پرواز دوم از مدینه به شماره ۱۶۳۷ شامل کاروانهای ۳۶۰۰۹- ۳۵۲۲۳ ساعت ۱۳ و ۳۵ دقیقه در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) فرود میآید و پرواز سوم از مدینه به شماره پرواز ۱۶۳۱ شامل کاروانهای ۳۵۲۲۳-۱۷۲۲۶ ساعت ۲و ۴۵ دقیقه بامداد ۲۹ تیرماه در فرودگاه حضرت امام (ره) بر زمین مینشیند در این روز ۲ پرواز نیز از جده در فرودگاه امام خمینی (ره) پذیرش میشوند که پرواز شماره ۱۶۵۳ شامل کاروانهای ۴۹۰۰۸- ۱۷۵۸۵ در ساعت ۱۵و ۴۰ دقیقه در فرودگاه حضرت امام (ره) بر زمین مینشیند و پرواز دوم از جده به شماره ۱۶۴۷ شامل کاروانهای ۳۶۰۰۶- ۱۷۰۰۱ در ساعت ۱۰ دقیقه بامداد ۲۹ تیر ماه به فرودگاه حضرت امام (ره) وارد خواهد شد.
در سومین روز بازگشت حجاج اصفهانی از جده سه پرواز از فرودگاه جده به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برقرار خواهد شد و اولین گروه از حجاج در ساعت ۱۱و ۳۵ دقیقه روز سه شنبه به شماره پرواز ۱۵۶۳ شامل کاروانهای ۱۳۱۳۷- ۱۳۱۲۳ به فرودگاه اصفهان وارد میشود و پرواز شماره ۱۶۴۹ شامل کاروانهای ۱۳۱۲۳- ۱۳۱۰۰ در ساعت ۱۹ و ۲۷ دقیقه در فرودگاه اصفهان به زمین خواهد نشست. و پرواز سوم از جده به شماره ۱۶۳۵ شامل کاروانهای ۱۳۱۰۰- ۱۳۰۸۳ در ساعت ۳ و ۳۵ دقیقه بامداد ۲۹ تیرماه در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان پذیرش خواهد شد.
روز دوشنبه حجاج بیت الله الحرام استان خوزستان از فرودگاه جده با دو پرواز به کشور باز میگردند. پرواز اول به شماره ۱۶۴۵ شامل کاروانهای ۲۰۱۳۳- ۲۰۰۶۱- ۲۰۰۳۶ در ساعت ۱۲و ۵۰ دقیقه ظهر وارد فرودگاه بین المللی اهواز میشود و پرواز شماره ۱۶۳۹ شامل کاروانهای ۲۰۰۵۰-۲۰۰۳۲- ۲۰۰۰۲ در ساعت ۲ و ۱۰ دقیقه بامداد روز ۲۹ تیرماه در فرودگاه اهواز بر زمین خواهد نشست.
در این روز عملیات بازگشت حجاج از شهر مدینه به فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام میشود و اولین گروه از زائران این استان از مدینه منوره با پرواز شماره ۱۶۴۱ شامل کاروانهای ۱۹۱۳۸- ۱۹۰۶۱ در ساعت ۱۵ به فرودگاه مشهد وارد میشوند. پرواز دوم به شماره ۱۶۵۱ شامل کاروانهای ۱۹۴۵۰- ۱۹۰۷۱ در ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه در فرودگاه مشهد به زمین مینشیند و همچنین پرواز شماره ۱۶۴۳ شامل کاروانهای ۴۰۰۰۶- ۱۹۴۷۴-۱۹۴۱۳- ۱۹۱۴۴ در ساعت ۱:۵۰۰ بامداد ۲۹ تیر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد فرود خواهد آمد.
شایان ذکر است در مدت بازگشت حجاج به کشور، روابط عمومی «هما» برای اطلاع رسانی به خانوادههای حجاج گرامی، به صورت ۲۴ ساعته با شماره تلفن ۴۶۶۲۵۱۵۱ واحد مرکزی ارتباطات مردمی «هما» پاسخگوی سوالات هموطنان در خصوص روز و ساعت پروازهای بازگشت میباشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی «هما»، خانوادههای حجاج برای دریافت اطلاعات مربوط به روز و ساعت پروازهای بازگشت میتوانندبه سایت haj.iranair.com مراجعه کنند.
همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» برای دسترسی هموطنان به اطلاعات پروازهای بازگشت حجاج به کشور، شماره تلفنهای پاسخگویی را در مراکز استانها به شرح ذیل را در نظر گرفته است: مرکز ارتباطات مردمی «هما» ۴۶۶۲۵۱۵۱-۰۲۱ - فرودگاه اهواز ۳۴۴۴۴۷۹۸ و ۳۴۴۴۲۰۹۳-۰۶۱ - فرودگاه مشهد مقدس ۰۹۱۵۹۱۱۴۳۶۵- فرودگاه اصفهان ۰۹۱۳۸۷۵۶۸۰۰ - ۰۹۱۳۱۸۸۱۲۵
نظر شما