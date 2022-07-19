ابوالقاسم خطیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دامغان دو هزار و ۴۵۰ معلول شناسایی شده دارد، بیان کرد: تعداد معلول مستمری بگیر شهرستان یک هزار و ۵۸۹ نفر هستند که در طول ماه در مجموع چهار میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال به این تعداد افراد مستمری پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۴۸ نفر در شهرستان دامغان دارای معلولیت در خانواده و معلولان ضایعه نخاعی هستند که در طول ماه یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال حق پرستاری پرداخت می‌شود، افزود: طی سال گذشته رقمی معادل ۲۵ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال کمک‌های مردمی در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی از طریق مراکز دولتی شهری و روستایی و مراکز خیریه و مراکز هیئت امنایی جمع آوری شده است.

رئیس اداره بهزیستی دامغان با بیان اینکه ۴۹ مورد تسهیلات خوداشتغالی و کارفرمایی با معرفی این اداره و توسط بانک عامل به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال پرداخت شد افزود: کمک هزینه ازدواج به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ویژه جامعه هدف بهزیستی شهرستان دامغان پرداخت شده است.

خطیب زاده با بیان اینکه کمک بلاعوض مسکن به مبلغ چهار میلیارد ریال و ودیعه مسکن بلا عوض به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان دامغان پرداخت شده است، گفت: این مبالغ حمایتی در طول یک سال اخیر در اختیار گروه‌های هدف قرار گرفته است.