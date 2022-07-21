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۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۳

معاون سازمان سنجش اعلام کرد:

فرصت مجدد تکمیل ثبت نام آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی کنکور ۱۴۰۱

فرصت مجدد تکمیل ثبت نام آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی کنکور ۱۴۰۱

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش از امکان تکمیل ثبت‌نام و اعلام علاقه‌مندی متقاضیان رشته علوم ورزشی دانشگاه‌ها و آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، حسن مروتی با اشاره به درخواست تعداد زیادی از داوطلبان و به منظور مساعدت به افراد جامانده از ثبت نام آزمون عملی با توجه به شرایط، ضوابط و زمان برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری، گفت: پذیرش دانشجو برای رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت‌بدنی در سال ۱۴۰۱ به‌صورت متمرکز دارای شرایط خاص با آزمون عملی، معاینه پزشکی و تست‌های سلامت و تندرستی از بین متقاضیان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی انجام می‌شود.

وی افزود: داوطلبانی که به هر دلیلی موفق به تکمیل ثبت‌نام و شرکت در آزمون عملی و اعلام علاقه‌مندی با پرداخت هزینه آزمون عملی نشدند و یا در روز برگزاری آزمون عملی از ۲۹ تیر تا ۲ مرداد غایب بودند می‌توانند در این مرحله مجدداً متقاضی شوند.

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: جزئیات مراحل تکمیل ثبت‌نام، شرایط، ضوابط و زمان برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در اطلاعیه روز دوشنبه ۳ مردادماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

کد مطلب 5543699
زهرا سیفی

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    نظرات

    • HamidehMiri IR ۰۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      برنامه عالی بود متشکرم از زحمات شما

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