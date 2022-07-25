نقش تئاتر در حل مسائل مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان با معرفی برگزیدگان این جشنواره برگزار شد.

ارسال ۱۶۶ اثر به دبیرخانه تئاتر شهروند لاهیجان

«رضا زنده دل» دبیر اجرایی یازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها را ورود به مسائل فرهنگی دانست و اظهار داشت: به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرداری لاهیجان اقدام به برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی کرده است.

زنده دل با تاکید بر استفاده از هنرهای نمایشی برای حفظ ارزشهای علمی و رشد حقوق شهروندی، بیان داشت: امسال در فرصت کوتاه ۱۶۶ اثر از ۱۸ استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پس از بررسی داوران ۲۰ اثر مورد پذیرش قرار گرفت.

همه شهرستان‌های گیلان میزبان گروه‌های نمایش

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نیز در ادامه این مراسم مهمترین تفاوت جشنواره امسال را نسبت به سال‌های گذشته را اجرای نمایش در سایر شهرهای گیلان عنوان و اظهار کرد: تعدد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره و پرداختن به موضوعات خاص اجتماعی از نوآوری‌های این جشنواره بوده است.

رضا ثقتی همچنین با تاکید بر اینکه این جشنواره جای خود را بین اهالی هنر و تئاتر کشور باز کرده است، گفت: این اتفاق تکلیف ما را برای برگزاری جشنواره با کیفیت تر در سال‌های آینده سنگین‌تر می‌کند.

وی همچنین با تقدیر از همه برگزار کنندگان جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان بیان کرد: علت نامگذاری لاهیجان به عنوان عروس شهرهای گیلان وجود چهره‌های برجسته فرهنگی و هنری و اجرای رخدادهای فرهنگی و هنری متعدد در کنار طبیعت بکر و زیبا است.

ثقتی همچنین افزود: گیلان برای وجود مفاخر ادبی و چهره‌های سرشناس هنری می‌تواند میزبان فعالیت‌های هنری مختلف در کشور باشد.

تماشاگران مهمترین سرمایه تئاتر

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این مراسم ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی مناسب بتوان در دوره‌های بعد این جشنواره را به صورت بین المللی برگزار کرد.

کاظم نظری با اشاره به اینکه ارزیابی مثبتی از جشنواره دارد، گفت: مهمترین سرمایه تئاتر خیابانی تماشاگران آن هستند.

نقش هنر در حل مسائل و معضلات اجتماعی

فرهاد براتی فرماندار لاهیجان نیز در ادامه این مراسم عنوان کرد: هنر می‌تواند در حل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی همانند پسماند و حقوق شهری اثر گذار باشد.

وی همچنین با اشاره به آئین‌های اعتقادی و دینی همچون تغذیه افزود: تأثیر گذاری تئاتر خیابانی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است.