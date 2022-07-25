آخرین اردوی تدارکاتی تیم هندبال دختران نوجوان ایران برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی از دوم مرداد در تالار هندبال فدراسیون آغاز شد.

ملی‌پوشان هندبال نوجوانان دختر ایران تمرینات خود را تا روز چهارشنبه ۵ مردادماه دنبال خواهند کرد و پس از آن عازم رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی مقدونیه‌شمالی می‌شوند.

آسمان بدوی، سعیده غضنفری، مائده عشاق، شقایق چراغی، هانیه قراگزلو، نسترن فراهانی، زهرا فتوتی، سبا زنگنه، تینا کیهانی، هانیه شاه ویسی، فاطمه احمدی، آرزو بهمئی، فاطمه مریخ، شهرزاد نصوحی، نگین رحمانی، الناز یار محمدتوسکی، هستی آریان فر، زهرا افشاری نفرات دعوت شده به این اردو هستند که زیر نظر غلامعلی اکبرآبادی (مدیر فنی)، فاطمه محمدخانی (مربی)، اکرم حبیب‌لو (پزشکیار)، مریم رضائیان (سرپرست)، الهام محمودی (روانشناس) تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.

ملی‌پوشان ایران با کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب کرده بودند.

رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان دختران نوجوان از هشتم تا ۱۹ مرداد با حضور ۳۲ تیم به میزبانی مقدونیه شمالی برگزار خواهد شد.

تیم ملی هندبال ایران در این مسابقات با تیم‌های ازبکستان، سنگال و مقدونیه شمالی هم گروه است.