به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان بامداد امروز پنجشنبه ششم مردادماه تهران را به مقصد اسکوپیه پایتخت مقدونیه شمالی ترک کرد.

آسمان بدوی، سعیده غضنفری، مائده عشاق، شقایق چراغی، هانیه قراگزلو، نسترن فراهانی، زهرا فتوتی، سبا زنگنه، تینا کیهانی، هانیه شاه ویسی، فاطمه احمدی، آرزو بهمئی، فاطمه مریخ، شهرزاد نصوحی، نگین رحمانی، الناز یار محمدتوسکی ترکیب تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ به میزبانی مقدونیه شمالی را تشکیل می‌دهند.

غلامعلی اکبرآبادی (مدیر فنی)، فاطمه محمدخانی (مربی)، مریم رضاییان (سرپرست) و اکرم حبیب‌لو (فیزیوتراپ) به عنوان کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی جهان حضور دارند.

ملی‌پوشان ایران با کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب کردند.

رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان دختران نوجوان از هشتم تا ۱۹ مرداد با حضور ۳۲ تیم به میزبانی مقدونیه شمالی برگزار خواهد شد.

تیم ملی هندبال ایران در این مسابقات با تیم‌های ازبکستان، سنگال و مقدونیه شمالی میزبان این دوره از مسابقات جهانی هم گروه است.

تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان روز شنبه ۸ مرداد ماه از ساعت ۱۹ به مصاف ازبکستان می‌رود. ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار خود روز یکشنبه ۹ مرداد از ساعت ۱۸:۴۰ با سنگال دیدار می‌کنند و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز روز سه‌شنبه یازدهم مردادماه از ساعت ۲۳ با مقدونیه شمالی رو در رو می‌شوند.