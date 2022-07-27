دکتر دوایی عضو تیم پزشکی امام(ره) درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منوچهر دوایی عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و از اعضای تیم پزشکی حضرت امام خمینی (ره) بود.

تخصص وی جراحی سرطان، جراحی دستگاه گوارش و جراحی با گرایش جراحی اطفال بود.

دکتر دوایی تألیف و ترجمه چندین کتاب پزشکی را در کارنامه داشت.

وی در سال ۱۳۸۵ در همایش تقدیر از پژوهشگران برگزیده نشان دانش و پژوهش گرفت.

مراسم تکریم توسط بنیاد نخبگان استان خوزستان با حضور چهره‌های علمی و فرهنگی کشور، شاگردان ایشان و استعدادهای برتر در سال ۱۳۹۶ برگزار شد و لوح ارج نامه بنیاد ملی نخبگان به وی اهدا شد.