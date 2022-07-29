مسدود سازی حریم رودخانه ها در شهرستان شوشتر

حجت الله دهدشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر هشدار قرمز بارندگی و با دستور مدیرکل ستاد بحران استان خوزستان، ستاد بحران در شهرستان تشکیل شد و به همه ادارات شهرستان دستورات لازم برای مقابله با سیلاب داده و اکنون در آماده باش هستند.

وی افزود: حریم رودخانه‌ها توسط شهرداری شوشتر مسدود و آتش نشانی در این مناطق مستقر شدند.

وی با بیان اینکه آب ناشی از سیلاب شهرستان‌های بالادست در اطراف برخی از روستاهای بخش مدرس شهرستان شوشتر ریزش کرده و باعث جمع شدن آب شده بود ولی اکنون فرو نشسته است، افزود: در ۱۵ روستا در بخش جنوبی شعیبیه و از بندقیر تا شهر عرب حسن، بارندگی گزارش شده ولی شدید نبوده است.

وی گفت: به بخشدار های شهرستان شوشتر هشدارهای لازم داده تا به دهیاران و شورای های روستاها ابلاغ و همچنین در فضای مجازی به مردم اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهند.