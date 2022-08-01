به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه خدمات اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با اشاره به اسکان کارتن خواب‌ها در سیل اخیر گفت: طبق برنامه‌ریزی های مدون و روتینی که سازمان دارد، طرح ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر، کارتن‌خواب‌ها و بی خانمان‌ها به دو صورت جمع‌آوری توسط گشت‌های فوریت اجتماعی مستقر در سطح شهر و همچنین تماس شهروندان با سامانه ۱۳۷ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه گشت‌های فوریت اجتماعی سازمان در طول این ایام و در مجموع در طول سال در سطح شهر مستقر هستند؛ افزود: همچنین شهروندان با تماس با سامانه ۱۳۷ می‌توانند سازمان را در ساماندهی و جمع‌آوری بی خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها کمک کنند.

مدیرعامل سازمان رفاه خدمات اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با اشاره به بارندگی‌های اخیر شهر تهران و اقدامات سازمان رفاه ادامه داد: به طور معمول در زمان بارندگی‌ها تعداد گشت‌های فوریت‌های اجتماعی در سطح شهر بیشتر می‌شود. همچنین در بارندگی‌های اخیر با تذکراتی که به مناطق جهت ساماندهی معتادان، کارتن‌خواب‌ها و بی خانمان‌ها دادیم، باعث شد تا تعداد بیشتری از این افراد در سامان سراها و گرمخانه‌ها سامان دهی شوند.

وی با اشاره به اینکه در طول شب‌های بارندگی ظرفیت تمامی گرمخانه‌ها به طور کامل پر نشد، بیان کرد: در طول زمان بارندگی در مجموع ۳ گرمخانه از حداکثر ظرفیت خود استفاده کرد. البته مابقی گرمخانه‌ها ظرفیت‌های خالی برای پذیرش افراد را داشت.

احمدی صدر یادآور شد: اینکه چرا در طول روزهای بارندگی ظرفیت گرمخانه‌ها و سامان سراها پر نشد شاید به این دلیل است که در بارندگی‌های اخیر هوای تهران سرد نبود و تنها بارش باران را شاهد بودیم. از سوی دیگر برخی از کارتن‌خواب‌ها سرپناهی را برای در امان ماندن از باران برای خود ایجاد کرده بودند به همین دلیل به گرمخانه‌ها مراجعه نکردند.

وی با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر در جنوب تهران به عنوان محل تجمع کارتن‌خواب‌ها به اندازه شمال غرب تهران نبود، تاکید کرد: در بارندگی‌های اخیر آماری مبنی بر فوت کارتن‌خواب‌ها و بی خانمان‌ها در سطح شهر نداشتیم. سیل تهران در منطقه امامزاده داوود بود که در جریان آن تعدادی از مردم جان خود را از دست دادند اما آماری مبنی بر فوت کارتن‌خواب‌ها در این ایام نداشتیم.

مدیرعامل سازمان رفاه خدمات اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به طرح ساماندهی معتادان متجاهر گفت: در حال حاضر در بحث ساماندهی معتادان متجاهر شهرداری تهران ۳ هزاز ظرفیت پذیرش را با ساخت و بهره برداری مراکز ماده ۱۶ ایجاد کرده است که در اختیار سازمان‌های متولی قرار گرفته است.

وی افزود: از این تعداد ظرفیت تا به امروز ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ نفر را به مراکز ماده ۱۶ انتقال داده‌ایم که نزدیک به به ۷۰ درصد از جمعیت معتادان متجاهر بوده است و انشاالله ۳۰ درصد مابقی نیز با افزایش ظرفیت‌ها به مراکز منتقل می‌شوند.