۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

ثبت ۵۰ هزار پذیرش در مددسراهای پایتخت در جنگ رمضان

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به استمرار خدمات‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر در ایام جنگ رمضان، از ثبت ۵۰ هزار مورد پذیرش در مددسراهای شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در این ایام تمامی مددسراها به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده‌اند، تصریح کرد: ۵۰ هزار مورد پذیرش در مددسراهای سطح شهر تهران در ایام جنگ رمضان داشتیم.

بخشی از این آمار مربوط به پذیرش‌های مستمر و روزانه افرادی است که صبح‌ها جهت پیگیری امورات شخصی از مراکز خارج شده و مجدداً برای اسکان و بهره‌مندی از خدمات رفاهی در ساعات شب به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمامی امکانات اسکان، پذیرایی و خدمات حمایتی در این مراکز بدون هیچ‌گونه وقفه و با حداکثر ظرفیت ارائه شده است تا در ایام جنگ رمضان، سرپناهی ایمن و بستری مناسب برای افراد آسیب‌دیده فراهم باشد.

