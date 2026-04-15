ثبت ۵۰ هزار پذیرش در مددسراهای پایتخت در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در این ایام تمامی مددسراها به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده‌اند، تصریح کرد: ۵۰ هزار مورد پذیرش در مددسراهای سطح شهر تهران در ایام جنگ رمضان داشتیم.

بخشی از این آمار مربوط به پذیرش‌های مستمر و روزانه افرادی است که صبح‌ها جهت پیگیری امورات شخصی از مراکز خارج شده و مجدداً برای اسکان و بهره‌مندی از خدمات رفاهی در ساعات شب به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمامی امکانات اسکان، پذیرایی و خدمات حمایتی در این مراکز بدون هیچ‌گونه وقفه و با حداکثر ظرفیت ارائه شده است تا در ایام جنگ رمضان، سرپناهی ایمن و بستری مناسب برای افراد آسیب‌دیده فراهم باشد.