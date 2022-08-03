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۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۰۶

نام نویسی انتخابات کمیته؛

غلامرضا نوروزی کاندیدای نایب رئیسی کمیته ملی المپیک شد

غلامرضا نوروزی کاندیدای نایب رئیسی کمیته ملی المپیک شد

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و تصدی نایب رئیسی این کمیته نام نویسی کرد.

به گزارش خبرگار مهر، در ادامه نام نویسی از متقاضیان حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی امروز چهارشنبه با حضور در محل این کمیته و تکمیل فرم ثبت نام، آمادگی خود را برای حضور در انتخابات اعلام کرد.

وی کاندیدای پست نایب رئیسی کمیته شده است.

بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ۹ متقاضی به این شرح دارد:

ریاست
هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده

نایب رئیسی
‌فضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی

هیات اجرایی
هادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی

مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک که از ۵ مردادماه آغاز شده تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد.

کد مطلب 5554967

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