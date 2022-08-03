پوشش ۹۰ درصدی پیشگیری از تنبلی چشم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد قادری در آئین امضای تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات غربالگری تنبلی چشم ضمن اشاره به تفاهم نامه میان بنیاد ۱۵ خرداد و سازمان بهزیستی کشور برای پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال گفت: سازمان بهزیستی حدوداً ۳۰ سال است طرح غربالگری تنبلی چشم را اجرا می‌کند تا از عوارض معلولیتی که بچه‌ها را در آینده به خطر می‌اندازد، جلوگیری کند.

وی افزود: امیدواریم به زودی تلاش شود این تفاهم نامه با استقرار گروه‌هایی در مجموعه‌های کم برخوردار کشور عملیاتی شود و افراد شناسایی و غربالگری شوند و در مرحله بعد کسانی که نیاز به تهیه عینک یا عمل جراحی دارند ارجاع داده شوند.

رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال تفاوت این تفاهم نامه با غربالگری‌های گذشته سازمان گفت: اگرچه بهزیستی دفتر مهمی به عنوان پیشگیری از معلولیت‌ها دارد و غربالگری‌های متنوع و متعددی دارد، ولی این تفاهم نامه کمک می‌کند در مرحله شناسایی، موضوع معلولیت در کشور رصد شود. تفاوت این تفاهم‌نامه با غربالگری‌های خود سازمان بهزیستی، سیستم اجرا است که تمام هزینه‌ها توسط ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت می‌شود.

وی در پایان اشاره کرد: در سال گذشته ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کودک شناسایی شد و در طرح غربالگری برای تنبلی چشم شرکت کردند، شناسایی و رصد شدند و برای دریافت خدمات ثانویه ارجاع داده شدند. باید گفت اکنون پیشگیری از تنبلی چشم پوشش ۹۰ درصدی در سطح کشور دارد.