آغاز روند ساخت کارخانه تولید پهپاد بیرقدار در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، هالوک بیرقدار مدیرعامل شرکت بایکار ماکینا از آغاز روند ساخت کارخانه تولید پهپادهای بیرقدار در اراضی اوکراین خبر داد.

وی افزود: در این کارخانه تنها بدنه پهپاد بیرقدار ساخته نمی شود بلکه سیستم های الکترونیکی و نرم افزاری آن نیز تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بایکار ماکینا با اشاره به سرمایه گذاری گسترده ترکیه در اوکراین، افزود: ما در نظر داریم در این کارخانه انواع مختلف پهپادهای پیشرفته را تولید کنیم.

وی با اشاره به آغاز روند اجرایی ساخت این کارخانه پهپادسازی در اوکراین، تاکید کرد: در این کارخانه قرار است پهپادهای «بیرقدار TB۲» و «بیرقدار اکنسی» تولید شوند.

گفتنی است در اوایل ماه آگوست گذشته واسیلی بودنار سفیر اوکراین در ترکیه گفته بود که ساخت کارخانه تولید پهپاد بیرقدار در اوکراین چندین ماه زمان می برد. وی البته گفته بود که روند ساخت این کارخانه از اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد.

منابع غربی اعلام کرده اند که پهپادهای بیرقدار TB۲ جزو بهترین سلاح‌های اوکراین در ماه‌های اول جنگ به ویژه قبل از ورود هیمارس آمریکا بوده‌ و به نظامیان اوکراینی اجازه می‌داده تا پیش ‌روی روسیه در دونباس را کاهش داده و حمله اولیه دشمن را دفع کنند.

از طرفی ، اوکراین در زمان آغاز جنگ بیش از ۲۰ پهپاد تولید شده توسط شرکت ترکیه ای بایکار داشت که این شرکت در دو سال گذشته آنها را به کی‌یف فروخته بود.