حرکت جهادی امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) عاشورا را ماندگار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی در جمع عزاداران حسینی و بسیجیان آموزش و پرورش ناحیه دو تبریز، افزود: از نظر محاسبات سیاسی و نظامی آن روز، بنی امیه با شهادت امام حسین (ع) در روز عاشورا کار اسلام ناب محمدی (ص) را یکسره کرد، اما حرکت جهادی و تبیین و تشریح صحیح و حقیقی عاشورا توسط امام سجاد (ع) و زینب کبری (س) در مجلس ابن زیاد این محاسبات را بهم زد.

وی با تاکید بر اینکه تداوم راه و مرام امام حسین (ع) حرکتی جهادی و انقلابی می‌طلبد، اظهار داشت: در حال حاضر انقلاب اسلامی نیازمند حرکت‌های جهادی و زینبی است تا خون هزاران شهید گلگون کفن توسط ایادی استکبار و نظام سلطه به هدر نرود.

نجفقلی زاده سرایی ادامه داد: مکتب عاشورا پیوندی عمیق با آموزه‌های الهی دارد و همین امر بر ماندگاری عاشورا در طول تاریخ و علیرغم تمامی توطئه‌ها و تهدیدها افزوده است.

وی با اشاره به اینکه قیام و نهضت عاشورا با دو دفتر آغاز شد، اضافه کرد: دفتر نخست متعلق به امام حسین (ع) و یاران باوفایش و دفتر دوم نیز به امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) که ادامه دهنده دفتر اول نهضت عاشورا بودند، اختصاص دارد و این دو مقوله نیازمند بررسی‌های عمیق کارشناسی است.

نجفقلی زاده سرایی گفت: مکتب عاشورا، مکتب‌های دیگری همچون مکتب امام خمینی (ره) و مکتب شهید والامقام قاسم سلیمانی را به وجود آورده است و باید توجه دشت که امنیت و آرامش امروز مردم ایران اسلامی مرهون تلاش‌های رزمندگان مقاومت است که تربیت یافته این دو مکتب هستند.

وی یادآور شد: در مقابل جریان خطرناک داعش تنها عامل ایستادگی همین مکتب عاشورا بود که توانست بزرگترین خطر فتنه علیه اسلام و بشریت را دفع کند.