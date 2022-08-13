رزمایش نظامی آمریکا و کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری آناتولی، سفارت آمریکا در شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد که رزمایش نظامی فرماندهی مرکزی ایالات متحده با همراهی کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان آغاز شده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در شهر دوشنبه، رزمایش موسوم به «همکاری منطقه‌ای- ۲۰۲۲» با شرکت نیروهای مسلح آمریکا، پاکستان، مغولستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در حال اجرا است.

«جان مارک پومرشیم، سفیر آمریکا در دوشنبه در سخنرانی خود در افتتاح این رزمایش ادعا کرد: رزمایش مورد نظر به عنوان یک رویکرد مهم برای یافتن راه‌ حل‌ های مسالمت‌ آمیز برای چالش‌ های منطقه‌ ای و جهانی، به اشتراک گذاری اطلاعات و بهبود همکاری‌ ها در زمینه امنیت عمل می‌ کند!

وی در این خصوص مدعی شد: «همکاری منطقه‌ ای- ۲۰۲۲» به عنوان یکی از بزرگ ترین رزمایش‌ های نظامی آمریکا با شرکت کشورهای آسیای میانه و جنوبی، برای تقویت روابط خود با شرکاء در منطقه فرصت بی‌ نظیری فراهم می‌ کند.

گفتنی است این رزمایش که توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در حال برگزاری است، در بیستم ماه آگوست (شنبه هفته آینده) به پایان خواهد رسید.