بازیکنان فداکارانه بازی کردند/ پنالتی ما گرفته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاشایی شامگاه شنبه در نشست خبری بعد از مصاف با پرسپولیس که با تساوی همراه بود، اظهار داشت: درباره بازی باید بگویم که بازی سنگینی برای هر دو تیم بود. پرسپولیس واقعاً خوب تقویت شده و بهترین بازیکنان را در اختیار دارد.

وی افزود: پرسپولیس تیم سال قبل خود را هم حفظ کرده است. آنها مقابل ما خوب بودند و بچه‌های ما هم فداکارانه بازی کردند. امیدوارم استارت خوبی برای یک لیگ پویا باشد.

مربی تیم فوتبال ذوب آهن اضافه کرد: ما برای کسب ۳ امتیاز وارد زمین شدیم اما پرسپولیس تیم خوبی است. بردن این تیم کار سختی است اما با ۱۰ نفره شدن تیم ما موقعیتی به تیم حریف ندادیم. بازیکنان ما به پختگی خوبی رسیدند. این یک امتیاز آن هم ۱۰ نفره مقابل پرسپولیس ارزشمند است.

پاشایی در خصوص صحنه‌های داوری تصریح کرد: بنیادی‌فر از نخبگان داوری فوتبال ماست اما ما از او گله داریم. در صحنه اخراج او قصد کارت قرمز دادن نداشت اما بازیکنان پرسپولیس شلوغ کردند تا داور را تحت تأثیر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: البته داور یک پنالتی هم برای ما نگرفت اما در مجموع از داوری ضرر کردیم. من از همه عزیزان که زحمت کشیدند تشکر می‌کنم و امیدوارم در بازی‌های بعدی پیام آور شادی برای هواداران باشیم.