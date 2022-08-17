۵۴۳ کیلو تریاک در بم کشف شد

یوسف سرهنگ سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به نزدیک بودن شهرستان بم به مرزهای شرقی کشور قاچاقچیان سعی می‌کنند از راه‌های کرمان برای انتقال مواد مخدر به استان‌های مرکزی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: مبارزه دائمی و همیشگی نیروی انتظامی با قاچاقچیان در شهرستان همیشه جریان دارد و اجازه نمی‌دهیم قاچاقچیان از راه‌های استان برای مقاصد شوم خود استفاده کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بم اظهارداشت: در همین راستا در رصدی که در جاده بم - زاهدان روی داد ۵۴۳ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد و ۲ نفر نیز در همین رابطه دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.