به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صبح امروز (سه شنبه) با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب و تجدید میثاق با آرمان‌های امام در جمع هیئت دولت ضمن تسلیت شهادت امام سجاد (ع)، گفت: یاد شهدای عالی قدر به ویژه شهدای دولت را گرامی می‌داریم و به ارواح آنها درود می‌فرستیم که جلوه خدمتگزاری به مردم و ولایت مداری بودند و به حقیقت یک چهره انقلابی و خدمتگزا. شناخته می‌شدند.

وی افزود: تشکر می‌کنم از یادگار امام عزیزمان که نکات خوبی را به استناد عهدنامه امیرالمومنین (ع) و مالک اشتر بیان کردند. امیدوار هستیم این عهد و پیمان میان ما و حضرت امیر همواره وجود داشته باشد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: آمدن اعضای دولت در روز اول هفته دولت به حرم مطهر امام این پیام را دارد که دولت میثاق با امام را میثاق با همه خوبی‌ها و ارزش‌ها می‌داند. امام دل در گروی خداوند متعال داشت و میثاق با امام، میثاق با تمام خوبی‌ها و ارزش‌ها است. این حضور به معنای آن است که از امام خمینی (ره) و شهدا بخواهیم دولت را کمک و مدد کنند تا به مردم خدمت کنند.

رئیسی تصریح کرد: خیلی‌ها امروز در این کره خاکی مدعی خدمت به مردم هستند. برخی، نگاه مادی گرایانه به خدمت دارند و به دنبال نفع خودشان، حزبشان و جریانشان هستند. یک نوع خدمت داریم که از نوع دوستی است. مثلاً می‌گویند ما دلمان می‌سوزد، کسی مسکن و کار و رفاه و … نداشته باشد و این نوعی از خدمت است و نوعی نگاه انسان مدارانه است.

وی افزود: آموخته امام به جامعه و دولتمردان خدمت برای خدا بود. تمام اقداماتی که انجام می‌شود و گام‌های که بر داشته می‌شود، نباید پیرامون آن به احدی منت گذاشت. ما باید با میثاق امام پیمان ببندیم که هیچ خدمت ما منتی برای مردم نباشد. کار ما باید خدمت برای خدا و کره گشایی از زندگی مردم باشد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: دولت توجه به مردم و باور به مردم را سرلوحه کار خود می‌داند و اعتقاد دارد هر جا به مردم اعتماد کند موفق خواهد بود. امام در جنگ ۸ ساله به مردم و جوانان اعتماد کردند و اعتماد ایشان موجب پیروزی انقلاب و تثبیت نظام اسلامی شد. هم دوره تشکیل و هم دوره تثبیت اعتماد به مردم و جوانان بود.

رئیسی اجرای عدالت را یکی دیگر از اصول امام خمینی (ره) عنوان کرد و گفت: نکته دیگری که در سیره امام و آموخته‌های امام بود، اجرای عدالت بود. امام وقتی از دین تعریف داشتند، عمیقأ اعتقاد داشتند دین برای این است که به آن عمل شود. تفاوت امام این بود که دین را باید در متن جامعه جاری کرد و انسان معاصر باید به آن عمل کند و دولتمردان باید آن را محقق کنند.

وی افزود: ما با همه وجود باورمان این است که می‌توان دین را به عنوان نسخه نجات بخش در جامعه عملیاتی کرد. توکل، ایمان به خدا، صبر، ایستادگی در راه هدف را به ما آموختند که اموری دست یافتنی است و شخصی مثل سردار سلیمانی در این مسیر حرکت می‌کنند و مکتب باز می‌شود که در راستای مکتب امام (ره) است.

رئیس‌جمهور با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: انسان‌های عادل می‌توانند عدالت را اجرا کنند. این بسیار اهمیت دارد که عدالت در جامعه اجرایی شود و از محورهای مهمی است که همه دولتمردان باید به تاسی از امام و رهبر فرزانه که مفسر خط امام هستند، به این مشی توجه کنند و به خودمان اجازه ندهیم از عدالت تخطی شود.

رئیسی اظهار داشت: ان شاءالله توجه به عدالت همواره مدنظر و مورد توجه و سرلوحه کار همه دولتمردان قرار گیرد. در این شرایط حتماً روح امام و شهدا مدد خواهند کرد که در این مسیر توفیق پیدا کنیم و اعتماد مردم افزون شود.

وی تاکید کرد: به خاطر اعتماد مردم، باید شاکر خداوند متعال باشم چرا که سرمایه بزرگی است و همواره باید پاس داشته شود و روز به روز افزایش پیدا کند. اعتماد مردم سرمایه اجتماعی برای نظام و دولت را روز به روز افزایش می‌دهد.

رئیسی در پایان بیان کرد: در دولت نگاه نخبگان و دیدگاه‌های صاحبنظران را نعمت می‌دانیم و امیدوار هستیم دولتمردان از آن بهره مند شوند.