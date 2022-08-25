اصلاح ریل گذاری اقتصادی در کشور لازم است/ برنامه ریزی بدون برجام

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پنجشنبه شب در دیدار صمیمی با فعالین اقتصادی فارس با معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: استان فارس از جمله پیشگامان انقلاب اسلامی بوده‌اند و سرمایه گذاری زیادی برای ایجاد دولت کردند و اکنون نیز در شرایط موجود، استان فارس نقش ویژه ای در جنگ اقتصادی دارد.

وی افزود: بدون در نظر گرفتن اصلاحات اقتصادی زمینه بهبود شرایط اقتصادی فراهم نیست و ریل گذاری اقتصادی ایران ریل گذاری غلطی بوده است.

رضایی تاکید کرد: اقتصاد ایران مبتنی بر کارخانه داری بوده و باید شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که صنعت سازی بر اقتصاد حاکم شود.

وی افزود: هرکدام از این کارخانه‌ها که در مجموع از تعداد کارخانه‌های کشور آلمان بیشتر است به صورت جزیره‌ای در حال فعالیت بوده و تا زمانی که زنجیره فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نشده و صنعت در تمامی حوزه‌های اقتصادی ایجاد نشود نباید انتظار داشت شاهد توسعه در تمامی ابعاد بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور متذکر شد: زنجیره صنعت در فضای اقتصادی کشور وجود ندارد و اگر استان‌های فارس بوشهر و خوزستان نسبت به ایجاد زنجیر صنعت پتروشیمی اقدام کنند سالانه ١٠٠ میلیارد دلار ارز آوری خواهند داشت.

رضایی تاکید کرد: فارس مزیت نسبی در حوزه تولیدات کشاورزی داشته است این در حالی است که مشکلات حوزه کشاورزی نظیر کشت و صنایع تبدیلی در فارس وجود داشته و تاکنون به صورت معجزه وار کشاورزی فارس زنده مانده است.

به اعتقاد وی باید با تحول اقتصادی جهادی اقتصاد موجود را توسعه و اصلاح کرد و دیگر هیچ نهادی در کشور نسبت به سایر دستگاه‌ها جبهه گیری نکند.

او افزود: تغییر در اصلاح مسیر و تغییر در جهش اقتصادی دو موضوعی است که باید در اقتصاد کشور لحاظ گردد این در حالی است که تغییر ریل گذاری و اصلاح جهش اقتصادی نیز باید در دولت سیزدهم لحاظ شود.

رضایی تاکید کرد: اصلاح اقتصادی در حوزه تجارت از آبان ماه سال گذشته انجام شد و شاهد نتایج و بهبود شرایط تجارت در این حوزه هستیم این در حالی است که در این حوزه موضوع ترانزیت نیز حائز اهمیت بوده و تعاملات خوبی با روسیه و چین صورت گرفته است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد: دومین اصلاحی که در اقتصاد کشور انجام شد موضوع حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی بود که این موضوع نیز اثرات زیان باری در صورت وجود بر اقتصاد کشور داشت و اکنون با اصلاح این فرایند توسعه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد.

رضایی در ادامه تاکید کرد: نظام بانکی باید اصلاح شود و این خواسته یکی از اصلی ترین مطالباتی است که در کشور وجود داشته و در دستور کار بوده این در حالی است که بیش از ۵٠ درصد از منابع بانکی استان فارس از این استان خارج شده و به تهران می اید.

او ادامه داد: نظام بانکی و تخصیص منابع دو موضوع مهم بوده که در دولت نیز مطرح شده است و باید بتوان این مشکل را در کشور برطرف کنیم.

رضایی در خصوص ساختار بودجه‌ای کشور نیز اظهار کرد: ساختار بودجه کشور یکی از موانعی است که اجازه توسعه را نمی‌دهد زیرا دولت در ابتدا بودجه را تدوین می‌کند و مجلس مسیر بودجه را تغییر می‌دهد و در زمان اجرا نیز بودجه به گونه‌ای دیگر اجرایی می‌شود.

او ادامه داد: در شش ماه اول امسال درآمد کمتر بوده ولی در شش ماه دوم درآمدها افزایش یافته و باعث خواهد شد منابع درآمدی عمرانی به استان‌ها اختصاص یابد.

به اعتقاد این مقام مسئول اگر به دنبال اصلاحات عمیق اقتصادی هستیم، حضور مردم در اقتصاد باید مشهود باشد در این خصوص می‌توان گفت با حذف رانت و فساد، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کردیم و دومین مرحله ایجاد جذابیت در حوزه تولید است.

تصمیم گیری برای کشور بدون برجام

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در حال برنامه ریزی کشور بدون برجام هستیم این در حالی است که احتمال توافق برجام وجود دارد.

محسن رضایی بیان کرد: برنامه ریزی هایی که در کشور صورت گرفته به گونه‌ای است که برجام در آن دیده نشده ولی اگر برجام به نتیجه رسید برای آن نیز برنامه داریم.

وی افزود: برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در کشور به گونه‌ای است تا اگر برجام به سرانجام نرسید کشور با مشکل مواجه نشود.