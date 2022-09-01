بیش از ۲۳۰ هزار مجوز بهداشتی نظارت بر حمل در گیلان صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب عاقبتی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون برای نظارت بر حمل دام، طیور و آبزیان در استان ۲۳۰ هزار و ۱۵۴ مجوز بهداشتی صادر شده است.

عاقبتی با اشاره بر اهمیت نظارت بر سلامت دام و طیور افزود: ایجاد سامانه یکپارچه قرنطینه و برخط شدن آن با سامانه پایانه‌های راهداری و همچنین ایجاد پست‌های قرنطینه در مبادی ورودی و خروجی استان در شهرستان‌های آستارا، رودبار، رودسر و قرنطینه مرزی در گمرک انزلی و آستارا از برنامه‌های این اداره کل است.

وی با اشاره به ثبت کد رهگیری برای خودروهای مرتبط با محموله‌های دامپزشکی اضافه کرد: خودروهای حامل محصولات دام و طیور و آبزیان در صورت نداشتن مجوز حمل بهداشتی دامپزشکی توقیف می‌شوند.