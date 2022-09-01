راه های پیشگیری از سرطان را بشناسیم/ شایع ترین سرطان ها در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن رضوی، در برنامه ضربان شبکه سلامت سیما، در پاسخ به این سوال که کدام نوع از سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند، گفت: با انجام روش‌های مختلف غربالگری می‌توان از برخی از انواع سرطان‌ها پیشگیری کرد.

وی افزود: غربالگری به این معنا است که با انجام آزمایش‌هایی بتوانیم با تشخیص زودرس سرطان و درمان به موقع آن، جان بیمار را نجات دهیم.

رضوی گفت: تنها راه تشخیص سرطان دهانه رحم انجام آزمایش پاپ اسمیر است‌. انجام این آزمایش پس از ازدواج امکان پذیر است. این آزمایش ابتدا سالانه به مدت ۳ سال و سپس هر سه سال یک بار تکرار می‌شود.

فوق تخصص خون و سرطان ادامه داد: تنها تستی که در آزمایشگاه‌ها به عنوان غربالگری سرطان پروستات انجام می‌شود PSA نام دارد که در سنین ۵۰ سالگی و بالاتر انجام می‌شود.

وی یادآور شد: انجام تست PSA بعد از ۷۵ سالگی از اهمیت خاصی برخوردار نیست زیرا بعد از این سن، سرطان پروستات بسیار کند پیشرفت می‌کند.

استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت سرطان پستان جزو سرطان‌های شایع بانوان است، خودآزمایی ماهیانه پستان و انجام ماموگرافی بعد از ۴۰ سالی (این سن بنا به شرایطی کمتر می‌شود)

جزو غربالگری‌های سرطان پستان محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که روش‌های غربالگری سرطان‌های گوارشی کدامند، افزود: یکی از این روش‌ها کولونوسکوپی نام دارد که فرد با آمادگی قبلی ظرف مدت چند دقیقه تحت این آزمایش قرار می‌گیرد و با دوربین نقاط مختلف روده بزرگ از جمله رکتوم، راست روده و تا محل اتصال به روده باریک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رضوی ادامه داد: کولونوسکوپی در هر دو جنس، به خصوص در مردان باید بعد از ۵۰ سالگی به طور سالیانه انجام پذیرد.

وی گفت: شایع‌ترین سرطان مردان در کشور سرطان معده است که غربالگری این سرطان توسط آزمایشی به نام آندوسکوپی انجام می‌پذیرد. خوشبختانه امروزه با ایجاد خواب موقت در بیمار، آندوسکوپی و کولونوسکوپی بدون درد انجام می‌شود.

رضوی، مشاهده علائمی همچون خون در مدفوع، تغییر در اجابت مزاج، درد بدون توجیه در شکم که بیش از ۴ هفته به طول انجامد را، جزو علائم احتمالی سرطان‌های گوارشی عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سوال که راه نجات بشر برای خلاصی از سرطان چیست، گفت: پیشگیری از چاقی، ورزش کردن، به تعادل غذا خوردن و داشتن سبک زندگی سالم از جمله راه‌های پیشگیری از سرطان محسوب می‌شود.

برنامه ضربان همه روزه از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۶ به صورت زنده از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود.