برای ۳۹۵ هزار خانه در سال گذشته پروانه ساختمانی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در سال ١٤٠٠ را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این مرکز، واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران کاهش ۱۶.۲ درصدی و در شهرداری‌های کل کشور در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ کاهش ١٩.٥ درصدی داشته است.

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد:

شهر تهران

در سال ١٤٠٠، تعداد ٤٤‬ هزار‬ و‬ ٥٤٩ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر‬ شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۶.۲‬ درصد کاهش داشته است.

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٨ واحد بوده است.

تعداد ٥ هزار و ٦٨٣ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ١٤٠٠ صادرشده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۷.۷ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در سال ١٤٠٠ بالغ بر ٨ میلیون و ٦٧٨ هزار متر مربع بوده که نسبت به سال گذشته حدود ٩ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ١٥٢٧ متر مربع بوده است.

کل نقاط شهری کشور

در سال ١٤٠٠، تعداد ٣٩٥‬ هزار و ١٤١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۹.۵ درصد کاهش داشته است.

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.١ واحد بوده است.

تعداد ١٢٧ هزار و ٧٩١ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ١٤٠٠ صادرشده که نسبت به سال گذشته حدود ۲۶.۷ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در سال ١٤٠٠ حدود ٧٦ میلیون و ٣٢٤ هزار متر مربع بوده که نسبت به سال گذشته ۱۸.۵ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٩٧ متر مربع بوده است.