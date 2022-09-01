کلاس ها در سال تحصیلی ۱۴۰۱ حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه اظهار کرد:: طرح ملی بازگشایی مدارس یکی از فعالیت و برنامه‌هایی است که همه ارکان در درون این نهاد و در سایر دستگاه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند و فرایند برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح ملی از ماه‌ها پیش آغاز شده است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی فضا، تجهیزات و امکانات همچنین برنامه‌ریزی برای ساماندهی و توزیع کتب درسی و ثبت‌نام دانش‌آموزان با توجه به مباحث آموزشی، پرورشی و تندرستی نیز بصورت کامل انجام شده است.

نوری در خصوص نحوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده اظهار کرد: در بازگشایی مدارس در ابتدای سال‌جاری مشاهدات و گزارش‌هایی رسید که بیانگر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی از طرف دانش آموزان بود که این موضوع مهم در کنار آمادگی مدارس، حضوری شدن مدارس در سال تحصیلی پیش روی را قطعی می‌کند.

وی با اشاره به رتبه ۲۹ آذربایجان غربی در زمینه سرانه فضای آموزشی در کشور اضافه کرد: شهرستان پیرانشهر با کمترین میزان سرانه لازم به توجه است و در این راستا پروژه‌هایی که تا پایان مهر امکان تمام شدنشان وجود دارد باید سریعاً تمام و تحویل آموزش و پرورش شوند.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: در زمینه تجهیزات هم اعتبارات خوبی مصوب و تخصیص می‌یابد که اگر از تمام ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت‌های خود استان و مصوبات سفر و کمک‌های خیرین و مشارکت اجتماعی سایر دستگاه‌ها و نهادها می‌توان استفاده کرد و گام‌های خوبی برداشت و استان را با یک جهش خوب به میانگین مطلوب کشوری نزدیک کرد.

وزیر آموزش و پرورش عصر چهارشنبه در سفری دو روزه وارد آذربایجان غربی شد، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهید فرهنگی و شرکت در شورای آموزش و پرورش برنامه‌های روز اول سفر وزیر بود.

امروز پنجشنبه وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح طرح فرهنگی و آموزشی بوتراب به شهرستان خوی سفر کرده است.