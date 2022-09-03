  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۱۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

اجرای طرح هم سطح سازی دریچه های بتنی بزرگراه آزادگان

اجرای طرح هم سطح سازی دریچه های بتنی بزرگراه آزادگان

شهردار منطقه ۲۲ از اجرای طرح ایمن‌سازی و مناسب‌سازی دریچه بتنی مسیرهای تردد خودروها در بزرگراه آزادگان محدوده غربی پایتخت خبر داد.

وحید رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بزرگراه آزادگان یکی از مهم‌ترین و پر رفت آمدترین محورهای پایتخت به شمار می‌رود که روزانه هزاران خودرو سبک و سنگین در آن تردد دارد که در اولویت ایمن سازی و مناسب سازی دریچه بتنی در این بزرگراه آغاز شده است.

شهردار منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: در این منطقه بیش از ۶۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی شامل بزرگراه‌های آزادگان، شهید همدانی، شهید خرازی، آزادراه تهران_ شمال و آزادراه تهران_ کرج قرار دارد که روزانه هزار خودرو در این محورها تردد دارند و از سوی دیگر این بزرگراه‌ها به عنوان ورودی ۱۱ استان غربی و شمالی کشور از غرب پایتخت محسوب می‌شود که نیازمند نگهداشت و رسیدگی بیشتر است.

وی افزود: در حال حاضر بزرگراه آزادگان به عنوان کمربندی شهر تهران و تردد شبانه روزی خودروهای سنگین نسبت به سایر محورهای بزرگراهی این منطقه بار ترافیکی بیشتری دارد، به همین منظور هم سطح سازی دریچه بتنی انهار و تأسیسات شهری در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی ادامه داد: به همت واحد عمران ناحیه دو و به منظور رسیدگی به درخواست‌های مردمی در سامانه ۱۳۷، ارائه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، رفع موارد خطر ساز در مسیر تردد محدوده بزرگراهی و نیز جلوگیری از بروز هرگونه تصادف به دلیل وجود چاله‌های خطر ساز، تعداد دوازده عدد دریچه و سنگدال واقع در بلوار شهید علیمرادی، انتهای خیابان نسیم شانزده شرقی، ورودی به بزرگراه آزادگان جنوب تخریب، بازسازی و نصب شده است.

شهردار منطقه ۲۲ تصریح کرد: با توجه به اینکه ارتقای حقوق شهروندی، تأمین رفاه و آسایش شهروندان، پیشگیری از وقوع حوادث جانی و مالی، مناسب سازی و همسطح سازی دریچه‌ها و سنگدال های بتنی مخروب در محور بزرگراهی از جمله موضوعات مهمی است که بایستی در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه ای برحسب گزارشات واصله از کارشناسان ناظر حوزه عمرانی در طی بازدیدهای میدانی اخیر، در راستای ایمن سازی و رفع موانع تردد خودروها در محورهای بزرگراهی توسط مدیران شهری در این ناحیه صورت گرفته است تا خطرات ناشی از عدم وجود منهول و دریچه‌های آب و فاضلاب در سطح شهر، رفع شده و سهولت تردد وسایل نقلیه در معابر شریانی پرتردد فراهم شود.

کد مطلب 5580002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها