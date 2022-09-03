اجرای طرح هم سطح سازی دریچه های بتنی بزرگراه آزادگان

وحید رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بزرگراه آزادگان یکی از مهم‌ترین و پر رفت آمدترین محورهای پایتخت به شمار می‌رود که روزانه هزاران خودرو سبک و سنگین در آن تردد دارد که در اولویت ایمن سازی و مناسب سازی دریچه بتنی در این بزرگراه آغاز شده است.

شهردار منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: در این منطقه بیش از ۶۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی شامل بزرگراه‌های آزادگان، شهید همدانی، شهید خرازی، آزادراه تهران_ شمال و آزادراه تهران_ کرج قرار دارد که روزانه هزار خودرو در این محورها تردد دارند و از سوی دیگر این بزرگراه‌ها به عنوان ورودی ۱۱ استان غربی و شمالی کشور از غرب پایتخت محسوب می‌شود که نیازمند نگهداشت و رسیدگی بیشتر است.

وی افزود: در حال حاضر بزرگراه آزادگان به عنوان کمربندی شهر تهران و تردد شبانه روزی خودروهای سنگین نسبت به سایر محورهای بزرگراهی این منطقه بار ترافیکی بیشتری دارد، به همین منظور هم سطح سازی دریچه بتنی انهار و تأسیسات شهری در دستور کار قرار گرفته است.

محمدی ادامه داد: به همت واحد عمران ناحیه دو و به منظور رسیدگی به درخواست‌های مردمی در سامانه ۱۳۷، ارائه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، رفع موارد خطر ساز در مسیر تردد محدوده بزرگراهی و نیز جلوگیری از بروز هرگونه تصادف به دلیل وجود چاله‌های خطر ساز، تعداد دوازده عدد دریچه و سنگدال واقع در بلوار شهید علیمرادی، انتهای خیابان نسیم شانزده شرقی، ورودی به بزرگراه آزادگان جنوب تخریب، بازسازی و نصب شده است.

شهردار منطقه ۲۲ تصریح کرد: با توجه به اینکه ارتقای حقوق شهروندی، تأمین رفاه و آسایش شهروندان، پیشگیری از وقوع حوادث جانی و مالی، مناسب سازی و همسطح سازی دریچه‌ها و سنگدال های بتنی مخروب در محور بزرگراهی از جمله موضوعات مهمی است که بایستی در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه ای برحسب گزارشات واصله از کارشناسان ناظر حوزه عمرانی در طی بازدیدهای میدانی اخیر، در راستای ایمن سازی و رفع موانع تردد خودروها در محورهای بزرگراهی توسط مدیران شهری در این ناحیه صورت گرفته است تا خطرات ناشی از عدم وجود منهول و دریچه‌های آب و فاضلاب در سطح شهر، رفع شده و سهولت تردد وسایل نقلیه در معابر شریانی پرتردد فراهم شود.