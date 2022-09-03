به گزارش خبرگزاری مهر؛ رضا بابامیری فرماندار شهرستان لردگان از پروژه های مرکز جامع سلامت و مدرسه شش کلاسه در حال احداث روستای چنارمحمودی بازدید کرد.

فرماندار شهرستان لردگان در حاشیه این بازدید گفت: مدرسه شش کلاسه ابتدایی در دو طبقه به مساحت ۹۰۰ متر مربع زیربنا در حال احداث است.

بابامیری ادامه داد: این مدرسه با اعتباری در حدود ۲۰ میلیارد ریال تاکنون، در حال تکمیل بوده و روند اجرای آن پیشرفت خوبی داشته است.

وی یادآور شد: همچنین از احداث مرکز جامع سلامت روستای چنارمحمودی بازدید داشتیم که انتظار می رود مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اهتمام بیشتری برای اجرا و پیشرفت این پروژه داشته باشند.

فرماندار شهرستان لردگان در ادامه با مردم این روستا دیدار کرد.

مردم روستای چنارمحمودی از عدم اجرای طرح هادی روستا گلایه مند بودند که فرماندار شهرستان قول پیگیری اجرای طرح هادی روستا را به مردم داد.