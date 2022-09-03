شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور برگزار شد

سعید پورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همواره سعی دارد به عنوان پلی بین بخش خصوصی و دولت، موانع را برطرف کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ادامه داد: از این رو شورای منطقه‌ای شرق کشور با هدف بررسی راه کارهای مناسب جهت استفاده از منابع استان‌های این خطه تشکیل شد.

وی افزود: آشنایی با ظرفیت‌های هر استان به منظور جذب سرمایه گذار از اهداف این نشست بود که پتانسیل‌های متعدد خراسان شمالی نیز در این جلسه بازگو شد.

پورآبادی با تاکید بر اینکه ۵ استان در این شورا حضور دارند، گفت: نحوه استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور جهت سرمایه گذاری و ارائه مشوق‌های لازم از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

وی در انتها بیان داشت: امیدواریم با بسترسازی‌های بیشتر، جذب سرمایه گذار در خراسان شمالی سهل شود.