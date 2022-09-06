قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/فردوس متری ۶۱ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس متراژ تعداد اتاق عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ شهرک محلاتی ۱۱۲ ۲ ۱ ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲ ستارخان ۲۰۰ ۳ ۶ ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ دولت ۸۰ ۲ ۸ ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ شمس آباد ۸۲ ۲ ۸ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵ فردوس ۵۸ ۱ ۱ ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ یوسف آباد ۹۸ ۲ ۱ ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ شریعتی ۵۱ ۱ ۷ ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸ کرمان ۷۳ ۲ ۵ ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹ دستغیب ۱۰۰ ۲ ۱ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ رودکی ۵۰ ۱ ۶ ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱ منیریه ۱۰۰ ۲ ۶ ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲ ایران ۲۲۵ ۳ ۶ ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ تهران‌نو ۱۲۰ ۳ ۱ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴ پیروزی ۹۰ ۲ ۱ ۵۰،۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵ افسریه ۸۲ ۲ ۳ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶ جوادیه ۱۱۰ ۲ ۱ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷ فلاح ۱۰۵ ۲ ۱ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸ یافت‌آباد ۸۵ ۲ ۱ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ شهرک شریعتی ۸۶ ۴ ۲ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰ دولت‌آباد ۱۰۵ ۲ ۱ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱ وردآورد ۷۵ ۲ ۴ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲ چیتگر ۱۰۰ ۲ ۱ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰