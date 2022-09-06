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۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۳

امروز سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱؛

قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/فردوس متری ۶۱ میلیون تومان

قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/فردوس متری ۶۱ میلیون تومان

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

کد مطلب 5582821
روح اله صابرزاده

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