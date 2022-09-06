قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/فردوس متری ۶۱ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه
|
آدرس
|
متراژ
|
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال)
|
قیمت هر متر مربع (تومان)
|۱
|شهرک محلاتی
|۱۱۲
|۲
|۱
|۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲
|ستارخان
|۲۰۰
|۳
|۶
|۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۳
|دولت
|۸۰
|۲
|۸
|۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۴
|شمس آباد
|۸۲
|۲
|۸
|۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۵
|فردوس
|۵۸
|۱
|۱
|۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۶
|یوسف آباد
|۹۸
|۲
|۱
|۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰
|۷
|شریعتی
|۵۱
|۱
|۷
|۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۸
|کرمان
|۷۳
|۲
|۵
|۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۹
|دستغیب
|۱۰۰
|۲
|۱
|۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۰
|رودکی
|۵۰
|۱
|۶
|۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۱
|منیریه
|۱۰۰
|۲
|۶
|۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۲
|ایران
|۲۲۵
|۳
|۶
|۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۳
|تهراننو
|۱۲۰
|۳
|۱
|۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۴
|پیروزی
|۹۰
|۲
|۱
|۵۰،۰۰۰٬۰۰۰
|۱۵
|افسریه
|۸۲
|۲
|۳
|۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۶
|جوادیه
|۱۱۰
|۲
|۱
|۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۷
|فلاح
|۱۰۵
|۲
|۱
|۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۸
|یافتآباد
|۸۵
|۲
|۱
|۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۹
|شهرک شریعتی
|۸۶
|۴
|۲
|۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۰
|دولتآباد
|۱۰۵
|۲
|۱
|۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۱
|وردآورد
|۷۵
|۲
|۴
|۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۲
|چیتگر
|۱۰۰
|۲
|۱
|۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
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