سفارت آمریکا در روسیه فعلا بی سفیر می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، پست سفیر آمریکا در روسیه ممکن است برای چندین ماه خالی بماند. این خبر را نشریه فارن پالیسی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده و گفته است این مسئله ممکن است به دلیل ادامه جنگ در اوکراین باشد.

مجله فارن پالیسی در این ارتباط نوشت: پست سفیر آمریکا در مسکو ممکن است برای چند ماه یا حتی بیشتر به دلیل وضعیت فعلی روابط دوجانبه خالی بماند.

فارن پالیسی این خبر را به نقل از چند دیپلمات فعلی و سابق آمریکایی گفته است و افزوده که این شرایط می‌تواند تحت تأثیر جنگ در اوکراین شکل گرفته باشد.

در اوایل همین هفته اعلام شده بود که ایالات متحده قصد دارد سفیر خود را در روسیه تغییر دهد، اما قصدی برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک با مسکو ندارد. در همین ارتباط نیز یک منبع دیپلماتیک روس روز یکشنبه هرگونه کاهش سطح فعالیت سفارت آمریکا در روسیه را تکذیب کرده و گفته بود: واشنگتن در حال برنامه ریزی برای جابجایی و تغییر سفیر خود در روسیه است، اما هیچ گونه بحثی درباره کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در روسیه صورت نگرفته است.

این منبع دیپلماتیک روسیه گفت: تا آنجا که ما متوجه شدیم، واشنگتن در حال برنامه ریزی برای جابه جایی سفیر خود در مسکو است و کاهش سطح مأموریت دیپلماتیک آمریکا در روسیه قابل بحث نیست.

سفارت آمریکا در مسکو اوایل روز یکشنبه اعلام کرده بود که جان سالیوان کار خود را به عنوان سفیر آمریکا در روسیه به پایان رسانده و از مسکو رفته است. به گفته سفارت آمریکا، «الیزابت رود» تا زمان ورود سفیر جدید، وظایف سفیر آمریکا را بر عهده خواهد داشت.

سالیوان از ۵ فوریه ۲۰۲۰ به عنوان سفیر ایالات متحده در روسیه مشغول به خدمت بوده است.

روابط آمریکا و روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین وارد فاز جدیدی از تنش شده است. پیشتر نیز «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفته بود: ما در حال حاضر هیچ روابطی با آمریکا نداریم. وضعیت این روابط در سطح دمای صفر کلوین است و امروز لزومی برای از انجماد خارج کردن این روابط نیست و هنوز نیازی به مذاکره با آمریکا نیست. این برای روسیه مضر است.

حتی ماه گذشته نیز «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای هشدار داده بود که هرگونه اقدام واشنگتن در خصوص اعلام مسکو به عنوان «حامی تروریسم» به قطع رابطه با آمریکا منتهی می‌شود. این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اعلام کرد که هیچ قصدی برای قرار دادن نام روسیه در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ندارد.