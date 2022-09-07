ناتو برای تامین یونیفرم‌ زمستانی ارتش اوکراین به تقلا افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، ناتو در واکنش به درخواست فوری اوکراین درباره تامین تجهیزات ضروری برای ارتش این کشور پیش از آغاز فصل سرد، به آخرین منابعی که در اختیار دارد، متوسل شده است.

براساس گزارش اشپیگل، آلکسی رِزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین اواخر جولای در نامه‌ای به ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، از این ائتلاف نظامی خواسته تا برای ۲۰۰ هزار سرباز اوکراینی حاضر در میدان‌ نبرد با روسیه، چادرهای مقاوم برابر سرما فراهم و این تجهیزات و همچنین یونیفرم‌های زمستانی را در سریع‌تر زمان ممکن ارسال کند.

اشپیگل همچنین به این موضوع اشاره کرده است که از زمان ارسال نامه، چندین کشور عضو ناتو در جستجوی تجهیزات مورد نیاز اوکراین، انبارهای خود را زیر و رو کرده‌اند. ناتو تایید کرده که با کشورهای عضو درباره این موضوع در تماس است و براساس این گزارش، تاکنون آمریکا، کانادا و همچنین سوئیس و فنلاند که هنوز به طور رسمی به ناتو ملحق نشده‌اند، اعلام کرده‌اند که می‌توانند ۵۰ درصد نیازهای اوکراین را تامین کنند.

با این حال، برخی از مقامات نظامی کشورهای عضو ناتو نیز گفته‌اند که تجهیزات نظامی آنها برای ارتش خودشان ذخیره شده است. گزارش‌ برخی منابع حاکی از آن است که ناتو به کشورهای عضو پیشنهاد داده تا به جای ارسال یونیفرم و تجهیزات ضروری به کی‌یِف، از صندوق به اصطلاح اعتباری این ائتلاف استفاده کرده و معادل ۴۰ میلون دلار کمک مالی کنند.

به نوشته اشپیگل، آلمان در نظر دارد تا به درخواست اوکراین پاسخ مثبت بدهد و در همین راستا، کریستین لامبرشت، وزیر دفاع آلمان گفته است که برلین با تامین البسه زمستانی و تجهیزات میدانی برای اوکراین، در آستانه زمستان، «کمکی چشمگیر» به این کشور خواهد کرد.