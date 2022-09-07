رطوبت هوا به سوخت پاک تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، با توجه به روش نوینی که محققان برای تولید سوخت هیدروژن یافته اند، دیگر راندن خودرویی که با هوا کار می کند، چندان عجیب نخواهد بود.

هیدروژنی که با استفاده از الکترولیز ( با کمک آب و برق) تولید می شود یک جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی است که دی اکسید کربن تولید می کنند. اما دستگاه های فعلی نیازمند قطعات پیچیده ای مانند فلزات نادر و دسترسی به آب خالص هستند و به همین دلیل رقابت برای دستیابی به ذخایر محدود و آب شرب ایجاد می کنند.

اما محققان نمونه اولیه یک الکترولیزگر جدید ابداع کرده اند که به جای آب مایع، رطوبت هوا را جذب می کند. به طور دقیق تر در این روش پس از جذب رطوبت، آب جمع آوری شده به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می شود. سوخت هیدروژن به دست آمده از این روش یک دستگاه را به کار انداخت.

پژوهشگران دانشگاه ملبورن اعلام کرده اند ایده نمونه اولیه چنین ابزاری به تامین سوخت هیدروژن در مناطق خشک و دورافتاده با کمترین تاثیرگذاری در محیط زیست کمک می کند. آنها در پژوهش خود توانستند حتی در هوایی که رطوبت آن ۴ درصد بود، فرایند الکترولیز را انجام دهند.

گانگ کوین لی یکی از مولفان ارشد پژوهش می گوید: ما یک الکترولیزگر مستقیم هوا یا DAE ابداع کرده ایم. این ماژول از الکترولیت گیرنده رطوبت هوا استفاده می کند که به طور مداوم در معرض اتمسفر زمین قرار دارد. چنین الکترولیتی پتانسیل زیادی برای تبدیل رطوبت هوا دارد و به همین دلیل هنگامیکه به یک مخزن انرژی تجدید پذیر متصل شود، برای فرایند الکترولیز و تولید هیدروژن آماده خواهد بود.

تحقیق مذکور در ژورنال «نیچر کامونیکیشنز» منتشر شده است.