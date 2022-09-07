پیش بینی تردد بیش از ۱۰۰ هزار زائر طی روزهای آینده از مرز خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز خسروی با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: از این لحظه وظیفه داریم تمام امکانات خود را به صورت ویژه برای پذیرش زائران اربعین فراهم کنیم.

وی با اشاره به استقبال زائران از پایانه مرزی خسروی، افزود: پیش بینی می‌شود امروز تردد زائران از مرز خسروی از تعداد ۵۰ هزار زائر عبور کند و قطعاً این آمار طی روزهای آینده بیشتر خواهد شد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در مرز خسروی مستقر شوند و نسبت به حل مشکلات و کمبودها اقدام و نقاط مثبت را تقویت کنند زیرا باید حضور مسئولان توسط مردم و زائران احساس شود.

امیری مقدم بیان کرد: بیشتر نگرانی از سوی مرز منظریه عراق وجود دارد اما باید قدردان ملت عراق باشیم زیرا پذیرای خیل عظیم زائران از ایران و سایر کشورهای جهان هستند.

وی با اشاره به برخی اقداماتی که تاکنون صورت نگرفته است، خاطر نشان کرد: برخی امکانات مانند سایبان و مه پاش مرز خسروی باید به صورت ویژه پیگیری شود که تا پایان وقت فردا به اتمام برسد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مراسم‌های ویژه عزاداری در شب‌ها که زائران در قصرشیرین و مرز خسروی اسکان دارند باید صورت گیرد و راهنمای زائر یکی از موضوعاتی است که باید به صورت ویژه در مرکز استاک و طی مسیر عبوری زائران پیگیری شود.

امیری مقدم گفت: ۵۰ هزار نفر زائر طی روزهای آینده قطعاً بیشتر خواهد شد و باید گیت های مورد نیاز برای پذیرش بیشتر زوار مورد توجه قرار گیرد تا مردم معطل نمی‌شوند و پیام خوشامدگویی به همراه اطلاعات مختصری نیز برای زائران ورودی به استان کرمانشاه باید ارسال شود.

وی با اشاره به ضرورت پیش بینی شرایط برای بازگشت زوار اربعین از مرز خسروی، افزود: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه به همراه اتوبوسرانی باید شرایط را برای بازگشت زوار مهیا کنند و باید بر روی نرخ کرایه‌ها نیز نظارت شود.